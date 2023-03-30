https://sputnik-georgia.ru/20230330/na-grani-katastrofy-gruzinskie-fermery-ne-mogut-realizovat-urozhay-pshenitsy-276243747.html

"На грани катастрофы": грузинские фермеры не могут реализовать урожай пшеницы

"На грани катастрофы": грузинские фермеры не могут реализовать урожай пшеницы

Глава Ассоциации зернопроизводителей Грузии рассказал о проблемах отрасли и путях решения 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T10:00+0400

2023-03-30T10:00+0400

2023-03-30T10:00+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Грузинские фермеры не могут реализовать в среднем 40-50 тысяч тонн урожая пшеницы, которые сейчас хранятся на складах, из-за отсутствия спроса, заявил председатель Ассоциации зернопроизводителей Грузии Николоз Бениаидзе журналистам в медиацентре "Мтавари". В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство, как было в 2021 году. Поэтому грузинским фермерам просто некуда девать собранный урожай. Решение проблемы Ассоциация видит в введении плавающей пошлины на муку в том же размере, как Россия устанавливает на пшеницу. Это, по словам Бениаидзе, сделает муку и пшеницу конкурентными категориями. Бениаидзе напомнил, что в прошлом году в связи с угрозой продовольственной безопасности страны, сначала по причине пандемии коронавируса, а потом российско-украинского кризиса, по просьбе правительства фермеры засеяли пшеницу на максимально больших площадях и оказались в убыточном положении из-за создавшейся ситуации. Хлеб в Грузии не подорожает – председатель Союза производителей хлеба>>"В то время государство также поддержало нас, чтобы мы могли получить дешевый кредит, и фермеры посеяли пшеницу на большой площади, но теперь выяснилось, что мы не можем выплачивать кредит, потому что собранный урожай складирован", – заявил он.Та же история с фермерами, которые купили тракторы по лизингу, но платить за него пока нечем, отметил глава Ассоциации.Представители отрасли обратились в Минсельхоз, рассказав и о своем видении решения проблем. Производители зерна, помимо плавающей пошлины на муку, предлагают не импортировать пшеницу несколько месяцев, чтобы местные фермеры смогли реализовать свой урожай. Бениаидзе полагает, что решить проблему не удастся без участия премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, так как в ведомстве не могут прийти к консенсусу. Пшеницу выращивают в разных регионах Грузии, но самые большие посевы находятся в так называемом винном регионе страны – Кахети, в районах Сигнахи и Дедоплисцкало, немного в Сагареджо. В Дедоплисцкаро 55 тысяч гектаров пахотной земли, отсюда до 80% занимает пшеница и рожь. Также поля пшеницы есть в Квемо Картли: в районах Болниси, Марнеули, Гардабани, есть посевы в Цалке, Богдановке, Ахалкалаки и Ахалцихе, но там горная местность, урожай созревает позже. Небольшие поля пшеницы есть в регионе Шида Картли, а именно в районах Гори и Карели. Россия на первом месте – как идет торговля с Грузией>>Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу прошлого года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом более 32 тысяч тонн, на 55,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, а также пшеничную муку весом 25 тысяч тонн (на 5,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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