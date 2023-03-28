https://sputnik-georgia.ru/20230328/tsena-na-khleb-v-gruzii-ne-podorozhaet---predsedatel-soyuza-proizvoditeley-khleba-276184896.html

Хлеб в Грузии не подорожает – председатель Союза производителей хлеба

Хлеб в Грузии не подорожает – председатель Союза производителей хлеба

Сегодня нет опасности, что цены на хлеб вырастут, наоборот, ведется работа по их снижению, заявил глава Союза производителей хлеба 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T15:52+0400

2023-03-28T15:52+0400

2023-03-28T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Сегодня нет опасности того, что цены на хлеб в Грузии могут вырасти, заявил председатель Союза производителей хлеба Грузии Малхаз Долидзе на пресс-конференции. Самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны в среднем в 1,2 лари. Что касается розничных цен на хлеб, то наценка в магазинах – 0,3-0,4 лари, а в некоторых торговых объектах – 0,5 лари. По его словам, Грузии требуется 800 тысяч тонн муки в год. Это при том, что Грузия не является страной-производителем пшеницы, а только потребителем. Выход Долидзе видит в развитии и увеличении собственного производства. "В прошлом году из-за повышения цен в Грузии фермеры увеличили производство пшеницы и собрали 150 тысяч тонн. Тенденция должна продолжаться в том же духе", – сказал Долидзе. Он также призвал крестьян не ждать повышения цен на муку, а позаботиться о механизмах защиты. В Грузии приостановили работу мелькомбинаты – мукомолы бьют тревогу >>"Что касается потерь грузинских предпринимателей, то крестьянин – лучший экономист. Когда пшеница стоила 1 лари и 10 тетри, товар не сдавали и ждали повышения цены. Между тем цена начала снижаться. Конечно, те, кто трудится, не должны пострадать, но есть и защитные механизмы, такие как страхование", – сказал Долидзе. По его словам, цены на хлеб должны снизиться на фоне понижения цен на муку. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России. Как рост пошлины на экспорт пшеницы из России повлияет на цену хлеба в Грузии >>Пшеницу выращивают в разных регионах Грузии, но самые большие посевы находятся в так называемом винном регионе страны – Кахети, в районах Сигнаги и Дедоплисцкало, немного в Сагареджо. В Дедоплисцкаро 55 тысяч гектаров пахотной земли, отсюда до 80% занимает пшеница и рожь. Также поля пшеницы есть в Квемо Картли: в районах Болниси, Марнеули, Гардабани, есть посевы в Цалке, Богдановке, Ахалкалаки и Ахалцихе, но там горная местность, урожай созревает позже. Небольшие поля пшеницы есть в регионе Шида Картли, а именно в районах Гори и Карели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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