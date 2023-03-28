https://sputnik-georgia.ru/20230328/predsedatel-gruzinskoy-mechty-nazval-usloviya-dlya-snizheniya-migratsii-v-strane-276192548.html

Председатель "Грузинской мечты" назвал условия для снижения миграции в стране

Председатель "Грузинской мечты" назвал условия для снижения миграции в стране

Экономика постепенно растет, что положительно скажется на миграции, но на это нужно время, заявил депутат 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T17:07+0400

2023-03-28T17:07+0400

2023-03-28T17:30+0400

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ираклий кобахидзе

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миграция

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Для снижения миграции необходим экономический прогресс страны, который невозможен без мира и ослабления "радикальной оппозиции", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Согласно данным Агентства ЕС по вопросам убежища, в 2022 году граждане Грузии подали 28,8 тысячи заявок, попав десятку основных просителей убежища, и заняли восьмое место, опередив граждан Украины и Ирака. По словам председателя партии, миграционная статистика улучшилась за время пребывания у власти "Грузинской мечты", но этого недостаточно. "Конечно, мы не можем быть удовлетворены нынешним состоянием миграции, так как из страны все еще уезжает больше людей, чем возвращается, это проблема", – сказал Кобахидзе. По его словам, демография остается для Грузии одной из проблем, а отрицательное миграционное сальдо связано со слабым состоянием экономики.Граждане Грузии бьют рекорды среди просителей убежища в Европе >> Как отметил Кобахидзе, ВВП на душу населения еще два года назад был 4 250 долларов, а в конце 2022 года года – 6 800 долларов. По прогнозам депутата к концу этого года ВВП на душу населения составит 8 000 долларов. В 2020 году парламент Грузии принял жесткие правила для выезда граждан. В частности, граждане не имеют права выехать из Грузии, если они разыскиваются правоохранительными органами или предоставили поддельные, а также недействительные документы. В Грузии оптимальные показатели миграции, несмотря на безвиз с ЕС – Кобахидзе>>Кроме того, гражданина Грузии могут не выпустить из страны, если у него нет биометрического паспорта, выданного в течение 10 лет и срок действия которого составляет не менее трех месяцев к моменту возвращения гражданина Грузии на родину. Гражданину Грузии могут отказать в том случае, если у него отсутствует обратный билет или бронь на этот билет, а также отсутствует бронь гостиницы, нет точного адреса принимающей стороны, проживающей в Шенгенской зоне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, миграция