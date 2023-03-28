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Председатель "Грузинской мечты" назвал условия для снижения миграции в стране
Председатель "Грузинской мечты" назвал условия для снижения миграции в стране
Экономика постепенно растет, что положительно скажется на миграции, но на это нужно время, заявил депутат 28.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-28T17:07+0400
2023-03-28T17:07+0400
2023-03-28T17:30+0400
грузия
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ираклий кобахидзе
грузинская мечта
миграция
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Для снижения миграции необходим экономический прогресс страны, который невозможен без мира и ослабления "радикальной оппозиции", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Согласно данным Агентства ЕС по вопросам убежища, в 2022 году граждане Грузии подали 28,8 тысячи заявок, попав десятку основных просителей убежища, и заняли восьмое место, опередив граждан Украины и Ирака. По словам председателя партии, миграционная статистика улучшилась за время пребывания у власти "Грузинской мечты", но этого недостаточно. "Конечно, мы не можем быть удовлетворены нынешним состоянием миграции, так как из страны все еще уезжает больше людей, чем возвращается, это проблема", – сказал Кобахидзе. По его словам, демография остается для Грузии одной из проблем, а отрицательное миграционное сальдо связано со слабым состоянием экономики.Граждане Грузии бьют рекорды среди просителей убежища в Европе >> Как отметил Кобахидзе, ВВП на душу населения еще два года назад был 4 250 долларов, а в конце 2022 года года – 6 800 долларов. По прогнозам депутата к концу этого года ВВП на душу населения составит 8 000 долларов. В 2020 году парламент Грузии принял жесткие правила для выезда граждан. В частности, граждане не имеют права выехать из Грузии, если они разыскиваются правоохранительными органами или предоставили поддельные, а также недействительные документы. В Грузии оптимальные показатели миграции, несмотря на безвиз с ЕС – Кобахидзе>>Кроме того, гражданина Грузии могут не выпустить из страны, если у него нет биометрического паспорта, выданного в течение 10 лет и срок действия которого составляет не менее трех месяцев к моменту возвращения гражданина Грузии на родину. Гражданину Грузии могут отказать в том случае, если у него отсутствует обратный билет или бронь на этот билет, а также отсутствует бронь гостиницы, нет точного адреса принимающей стороны, проживающей в Шенгенской зоне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, миграция
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, миграция
Председатель "Грузинской мечты" назвал условия для снижения миграции в стране
17:07 28.03.2023 (обновлено: 17:30 28.03.2023)
Экономика постепенно растет, что положительно скажется на миграции, но на это нужно время, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Для снижения миграции необходим экономический прогресс страны, который невозможен без мира и ослабления "радикальной оппозиции", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
Согласно данным Агентства ЕС по вопросам убежища, в 2022 году граждане Грузии подали 28,8 тысячи заявок, попав десятку основных просителей убежища, и заняли восьмое место, опередив граждан Украины и Ирака.
"Экономика постепенно растет, что положительно скажется на миграции, но на это нужно время. Поэтому для сокращения миграции необходим экономический прогресс страны. Для экономического прогресса нужен мир, а для мира нужно, чтобы радикальная оппозиция ослабла", — сказал Кобахидзе.
По словам председателя партии, миграционная статистика улучшилась за время пребывания у власти "Грузинской мечты", но этого недостаточно.
"Конечно, мы не можем быть удовлетворены нынешним состоянием миграции, так как из страны все еще уезжает больше людей, чем возвращается, это проблема", – сказал Кобахидзе.
По его словам, демография остается для Грузии одной из проблем, а отрицательное миграционное сальдо связано со слабым состоянием экономики.
Как отметил Кобахидзе, ВВП на душу населения еще два года назад был 4 250 долларов, а в конце 2022 года года – 6 800 долларов. По прогнозам депутата к концу этого года ВВП на душу населения составит 8 000 долларов.
В 2020 году парламент Грузии принял жесткие правила для выезда граждан. В частности, граждане не имеют права выехать из Грузии, если они разыскиваются правоохранительными органами или предоставили поддельные, а также недействительные документы.
Кроме того, гражданина Грузии могут не выпустить из страны, если у него нет биометрического паспорта, выданного в течение 10 лет и срок действия которого составляет не менее трех месяцев к моменту возвращения гражданина Грузии на родину.
Гражданину Грузии могут отказать в том случае, если у него отсутствует обратный билет или бронь на этот билет, а также отсутствует бронь гостиницы, нет точного адреса принимающей стороны, проживающей в Шенгенской зоне.