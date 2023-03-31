https://sputnik-georgia.ru/20230331/gruzinskaya-mechta-svernula-so-svoego-9-letnego-prozapadnogo-kursa--prezident-276282443.html

"Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент

"Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент

Президент обвинила правящую команду Грузии в том, что в июне 2022 года страна не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правящую партию "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам страны. По словам Зурабишвили, с 2021 года началось "преображение внешней политики" Грузии. Это, по мнению президента, и стало причиной того, что Грузии не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове.В том, что Грузии не достался статус кандидата на вступление в ЕС есть и вина оппозиции "из-за нескончаемых объявлений бойкотов и порчи дела вредоносными для страны посылами в Брюссель и США", - сказала Зурабишвили. Но все же "львиная доля ответственности лежит на властях", - сказала президент."Как бы вы не пытались убедить народ в том, что Европа противоречит нашим национальным интересам, ценностям или еще миру, вы не добьетесь результата. Грузинский народ уже более века знает, что такое Европа, почему хочет Европу и что европейские ценности находятся в полном соответствии с грузинскими ценностями", - отметила Зурабишвили.По ее словам, народ поручил властям исполнить его волю - вести страну в европейские и евроатлантические структуры, но "Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса. "Вы являетесь властью, которая предпринятыми за последние годы непонятными шагами противостоит внешней цели страны и мандату народа. В результате всего этого 17 июня 2022 года Грузия не смогла получить статус кандидата (на вступление в ЕС - ред.)", - заявила Зурабишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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