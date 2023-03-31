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Почему закрыт Рикотский перевал в Грузии
Почему закрыт Рикотский перевал в Грузии
На опасном участке Рикотского перевала работают геологи и инженеры, которые изучают ситуацию, а после дадут заключение 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T20:12+0400
2023-03-31T20:12+0400
2023-03-31T20:12+0400
грузия
новости
экономика
рикотский перевал
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Причиной переключения движения между восточной и западной Грузией с Рикотского перевала на трассу Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони стали оползневые процессы, развившиеся в результате строительства, заявил глава департамента автомобильных дорог Грузии Георгий Церетели. Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км,. Шорапани-Аргвета – 14,7 км. Оползневый процесс развился на участке Чумателети-Хеви. По его словам, на опасном участке Рикотского перевала работают геологи и инженеры, которые изучают ситуацию, а после дадут заключение. "Мы пытаемся как можно скорее восстановить движение транспорта", – сказал Церетели. При этом он отметил, что оползневые процессы развились на фоне строительства обновленной дороги. "В свое время, когда планировалось строительство дороги через Рикоти, геологи изучили этот участок, и было выложено проектное решение. На этом участке во время строительства развились оползневые процессы", – сказал Церетели. Обвал на трассе Восток-Запад в Грузии: что происходит сейчас >>Он подчеркнул, что выявить опасный для людей процесс удалось в результате мониторинга, который департамент осуществляет на постоянной основе. По его словам, в данный момент движение осуществляется по участку Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, но из-за ремонта на участке Чиатура-Зестафони движение осуществляется с препятствиями. Дорога через Рикоти является является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырех полосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Часть участков трассы Восток-Запад в Грузии будет сдана в 2023 году>>Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, экономика, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог
Почему закрыт Рикотский перевал в Грузии
На опасном участке Рикотского перевала работают геологи и инженеры, которые изучают ситуацию, а после дадут заключение
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Причиной переключения движения между восточной и западной Грузией с Рикотского перевала на трассу Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони стали оползневые процессы, развившиеся в результате строительства, заявил глава департамента автомобильных дорог Грузии Георгий Церетели.
Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км,. Шорапани-Аргвета – 14,7 км. Оползневый процесс развился на участке Чумателети-Хеви.
"Временное закрытие Рикоти стало необходимо из-за крайней меры, так как есть опасность развития оползневых процессов на 149 километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе", – сказал Церетели.
По его словам, на опасном участке Рикотского перевала работают геологи и инженеры, которые изучают ситуацию, а после дадут заключение.
"Мы пытаемся как можно скорее восстановить движение транспорта", – сказал Церетели.
При этом он отметил, что оползневые процессы развились на фоне строительства обновленной дороги.
"В свое время, когда планировалось строительство дороги через Рикоти, геологи изучили этот участок, и было выложено проектное решение. На этом участке во время строительства развились оползневые процессы", – сказал Церетели.
Он подчеркнул, что выявить опасный для людей процесс удалось в результате мониторинга, который департамент осуществляет на постоянной основе.
По его словам, в данный момент движение осуществляется по участку Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, но из-за ремонта на участке Чиатура-Зестафони движение осуществляется с препятствиями.
Дорога через Рикоти является является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырех полосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.
К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года.
Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.
Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.