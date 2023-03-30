https://sputnik-georgia.ru/20230330/kak-gruziya-vypolnyaet-rekomendatsii-es-itogi-vizita-delegatsii-pase-v-gruziyu-276254118.html

Как Грузия выполняет рекомендации ЕС? Итоги визита делегации ПАСЕ в Грузию

Как Грузия выполняет рекомендации ЕС? Итоги визита делегации ПАСЕ в Грузию

Делегация ПАСЕ провела встречи как с представителями власти, так и оппозиции 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T14:56+0400

2023-03-30T14:56+0400

2023-03-30T15:27+0400

политика

грузия

грузинская мечта

еврокомиссия

венецианская комиссия

пасе

грузия - ес

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ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Процесс выполнения 12 рекомендаций, необходимых для предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, и реализованные в этом направлении законодательные инициативы были главной темой визита членов мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы в законодательный орган страны. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Содокладчики по Грузии Клод Керн и Эдит Эстрелла прибыли в Грузию с ознакомительным визитом 27 марта и в течение двух дней получили информацию о текущих в стране событиях, демократических реформах, политической обстановке и поляризации, а также реформе судебной системы, борьбе с коррупцией и проблемах прав человека. Решение о начале переговоров по вступлению Грузии в ЕС может быть принято в 2023 году>>У членов делегации был достаточно насыщенный график в парламенте Грузии, где они провели встречи как с представителями правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", так и с оппозицией. Целью встречи с представителями парламентского большинства была оценка текущих в стране процессов и разработка определенных рекомендаций, заявил заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Ираклий Чиковани. По его словам, европейские коллеги заслушали информацию о текущем прогрессе в направлении реализации рекомендаций. "Мы говорили о выполнении 12 рекомендаций, что является для нас самым важным вопросом. Мы предоставили информацию о том, какие законодательные инициативы у нас были, по каким вопросам решения уже приняты, а также рассказали о том, как мы собираемся учитывать рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы по различным законам", – заявил Чиковани. Оппозиция не выполняет рекомендации для получения Грузией статуса кандидата в ЕС – депутат>>С реформами, которые были проведены в Грузии в направлении защиты прав человека, членов делегации ознакомил председатель парламентского комитета защиты прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе. Как отмечено в сообщении на сайте парламента, беседа коснулась мер, предпринятых в направлении реализации 12 рекомендаций, определенных Еврокомиссией для Грузии, текущей ситуации и будущих приоритетов. Глава комитета подчеркнул важность поддержки международного сообщества и выразил уверенность, что после реализованных и будущих реформ эта поддержка сохранится на пути к полноценной интеграции Грузии в европейские структуры. Со своей стороны члены мониторингового комитета поблагодарили Сарджвеладзе за предоставление подробной информации о проводимых реформах. О том, что Грузия учтет рекомендации Венецианской комиссии во время принятия всех законов, европейских коллег заверил глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили. По его словам, на встрече члены делегации интересовались тем, какие шаги будут предприняты в отношении вопросов, которые остались на рассмотрении в юридическом комитете, – это законопроект "О деолигархизации", а также вопросы, связанные с судебной реформой. Как Грузия выполняет 12 условий ЕС? Глава МИД рассказал Боррелю все детали>>Деолигархизация и обеспечение независимой, подотчетной и беспристрастной судебной системы являются частью 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. "Мы им заявили, что получили заключения Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ по законопроектам, касающимся этих двух вопросов. Мы обсудим эти рекомендации, и все те рекомендации, которые совместимы с лучшими европейскими стандартами, подходами Венецианской комиссии, будут учтены. Все законы будут приняты таким образом", – заявил Оханашвили. Венецианская комиссия в середине марта направила заключение со своими замечаниями по поводу законопроекта "О деолигархизации", принятого парламентом в двух чтениях, а также по поправкам в закон "Об общих судах". Чтобы учесть рекомендации Венецианской комиссия, "Грузинская мечта" вернула проект закона "О деолигархизации" на рассмотрение во втором чтении. Консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы увидел в законопроекте риски нарушения Европейской конвенции по правам человека. Согласно заключению Венецианской комиссии, законопроект "О деолигархизации" в нынешнем виде дает правительству слишком большое влияние на процесс. В заключении сказано, что "личностный подход", использованный в законопроекте, определяет и стигматизирует людей на основе нечетких критериев, несет в себе высокий риск нарушения прав человека без достижения преследуемых целей. Венецианская комиссия выступила за более системный подход, включающий укрепление законодательства и институтов, работающих в различных секторах, для обеспечения эффективного сотрудничества и взаимопомощи между ними. Судебная реформа Согласно заключению, Венецианская комиссия подтверждает важность независимой, беспристрастной и хорошо функционирующей судебной системы. Венецианская комиссия отмечает, что до сих не рассмотрены ключевые рекомендации, разработанные ранее: устранение вопросов судебного корпоративизма и корыстных интересов в Высшем совете юстиции; ограничение широких полномочий Высшего совета юстиции в отношении командирования или перевода судей без их согласия и другие вопросы. Грузия рассмотрит рекомендации Венецианской комиссии по закону об олигархах>>Комиссия также рекомендует пересмотреть порядок отстранения судей за счет уточнения оснований для отстранения, увеличения срока обжалования этого решения и сохранения заработной платы на период отстранения; ограничить основания для дисциплинарной ответственности судей, связанные с очевидными нарушениями обязанности политического нейтралитета, выражения мнения. Как указано в заключении, Комиссия считает проект положений, регулирующих доступ к судебным решениям, положительным, но рекомендует сократить и упростить этот процесс и обеспечить доступ к предыдущим и будущим решениям. Встречи с оппозицией Одним из важных вопросов, интересующих европейских коллег, был вопрос, все ли парламентские политические группы участвовали в рабочих встречах и в деятельности, связанной с реализацией плана из 12 пунктов. Представители "Грузинской мечты" заявляют, что участие оппозиции в выполнении рекомендаций, необходимых для получения Грузией статуса-кандидата на вступление в Евросоюз, равно нулю, в то время как в рамках работы над выполнением рекомендаций ЕС парламент Грузии принял более 82 новых законов. Оппозиционеры хотят оставить Грузию без статуса кандидата на вступление в ЕС – депутат>>Между тем крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники обвиняют власти в том, что это именно они ничего не делают для получения статуса и, более того, Грузия сворачивает со своего прозападного курса. "Процесс выполнения (рекомендаций – ред.) со стороны власти мы оцениваем негативно, то есть на сегодняшний день ни одно из требований фактически не выполнено, но тем не менее мы считаем, что для нашей страны будет большим ударом остаться без статуса кандидата", – заявила депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Саломе Самадашвили. Как отметила политик, именно поэтому на встрече с европейский коллегами разговор коснулся, с одной стороны, того, какие рычаги можно использовать для усиления давления на действующую власть, а с другой стороны – как добиться того, чтобы грузинский народ не утратил свое право стать гражданами государства-члена Евросоюза. По мнению председателя парламентской политической группы "Группа реформ" Хатуны Самнидзе, лишь выполнения рекомендаций недостаточно. По ее словам, европейские партнеры должны видеть, что текущие политические процессы в стране управляются по-европейски и в соответствии с европейскими ценностями. "Мы подчеркнули, что, несмотря на эту сложную ситуацию, мы выступаем за статус кандидата и просим его у наших партнеров, потому что это возможность для страны двигаться вперед и быть защищенной", – заявила Самнидзе. Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС>>На встрече мониторингового комитета с представителями "Национального движения" не обошлось без вопросов об осужденных экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили и генеральном директоре оппозиционного телеканала "Мтавари Архи" Ники Гварамия. Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. Семья, адвокаты и соратники экс-президента многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. Саакашвили приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него. Что касается Гварамия, то он получил 3,5 года тюрьмы за злоупотребление полномочиями по делу о нанесении телекомпании "Рустави 2" (когда был ее гендиректором) ущерба в 6,8 миллиона лари. "Деполяризация невозможна без справедливого и объективного решения вопроса Михаила Саакашвили и Ники Гварамия, что является одним из важных препятствий в этом процессе", – заявил после встречи депутат от "Нацдвижения" Леван Бежашвили. Кроме того, важно выполнить требования Еврокомиссии не поверхностно, как это представляет себе "Грузинская мечта", отметил он. Деполяризация – одно из главных условий для вступления Грузии в ЕС и входит в число 12 рекомендаций, которые должна выполнить страна для получения статуса кандидата на вступление в ЕС. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Накануне глава Европейского совета Шарль Мишель должен принять решение по вопросу начала процесса переговоров о вступлении Грузии, Украины и Молдовы в ЕС до конца 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, грузинская мечта, еврокомиссия, венецианская комиссия, пасе, грузия - ес