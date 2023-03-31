https://sputnik-georgia.ru/20230331/saakashvili-igraet-so-smertyu--gendirektor-kliniki-vivamedi-276277418.html

"Саакашвили играет со смертью" – гендиректор клиники "Вивамеди"

"Саакашвили играет со смертью" – гендиректор клиники "Вивамеди"

Отказ Михаила Саакашвили от лечения и необходимого питания – основная причина его проблем со здоровьем, считают в клинике 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T11:38+0400

2023-03-31T11:38+0400

2023-03-31T11:46+0400

грузия

новости

общество

михаил саакашвили

специальная пенитенциарная служба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/0a/273810828_0:159:1431:964_1920x0_80_0_0_490bd82c9f4c4c561a765b5218fe2501.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Каждый день это наша нескончаемая борьба, чтобы заставить осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили передумать играть со смертью, заявила генеральный директор клиники "Вивамеди" Нино Надирадзе. Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. Семья, адвокаты и соратники экс-президента многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. По их словам, в "Вивамеди" поставили неправильный диагноз и его неправильно лечат. "Каждый день это наша нескончаемая война и борьба, чтобы заставить его передумать играть со смертью… Мы боимся даже говорить о каждом прибавленном грамме, потому что это воспринимается ужасно тяжело, и мы уже не знаем, чему радоваться: что ему хорошо или плохо", – заявила Надирадзе в передаче "Имеди LIVE". Саакашвили отказывается от лечения, как только начинается улучшение – врач>>По словам Надирадзе, весь коллектив оказался перед такой дилеммой, с которой они никогда раньше не сталкивались. При этом она подчеркнула, что не выполняются те назначения, которые необходимы для улучшения состояния здоровья Саакашвили. "Я бы сравнила наш коллектив с боксерской грушей, которую все бьют, и она не имеет право подать голос в ответ. Столько новой лжи распространяется. Ты знаешь, что он весит столько-то килограмм, и вдруг заявляют на 10 килограмм меньше. Фактически ты не можешь себя защитить. Они имеют право озвучить любую ложь. А мы находимся под таким шантажом, давлением", – отметила она. Состояние здоровья СаакашвилиМинистерство юстиции и руководство клиники "Вивамеди" не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности. Директор "Вивамеди": Саакашвили набрал вес>>Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд. Защита настаивала на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение было составлено на основе диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба