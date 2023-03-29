https://sputnik-georgia.ru/20230329/saakashvili-otkazyvaetsya-ot-lecheniya-kak-tolko-nachinaetsya-uluchshenie--vrach-276233937.html

Саакашвили отказывается от лечения, как только начинается улучшение – врач

Саакашвили отказывается от лечения, как только начинается улучшение – врач

Семья и адвокаты Саакашвили говорят, что он отравлен тяжелыми металлами, но в клинике этот факт не признают и, соответственно, неправильно лечат 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T16:33+0400

2023-03-29T16:33+0400

2023-03-29T16:33+0400

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михаил саакашвили

рати брегадзе

тбилисский городской суд

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Как только жизненные параметры осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили начинают улучшаться, он сразу же отказывается от любого медицинского вмешательства, заявил клинический директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе. Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. Семья, адвокаты и соратники экс-президента многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. По их словам, в "Вивамеди" поставили неправильный диагноз и его неправильно лечат. Министерство юстиции и руководство клиники "Вивамеди" не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности. Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд. Директор "Вивамеди": Саакашвили набрал вес>>Защита настаивала на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение было составлено на основе диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Представители власти обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Депутат "Грузинской мечты": иск Саакашвили в ЕСПЧ обречен на провал>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Чиковани: евродепутаты должны понять, что Саакашвили - политический манипулятор>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, украина, михаил саакашвили, рати брегадзе, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба