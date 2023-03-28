https://sputnik-georgia.ru/20230328/direktor-vivamedi-saakashvili-nabral-ves-276200972.html
Директор "Вивамеди": Саакашвили набрал вес
Директор "Вивамеди": Саакашвили набрал вес
По мнению директора клиники, если внешние факторы не помешают, Саакашвили продолжит набирать вес 28.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-28T20:02+0400
2023-03-28T20:02+0400
2023-03-28T20:02+0400
грузия
новости
общество
михаил саакашвили
рати брегадзе
тбилисский городской суд
специальная пенитенциарная служба
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибавил в весе за последнее время, заявил директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе. Мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что ее сын весит уже 58 килограмм и не может нормально питаться. По мнению директора клиники, если внешние факторы не помешают, эта тенденция продолжится. Клиника "Вивамеди", в которой Саакашвили находится с мая 2022 года, обратилась в медицинскую службу пенитенциарных учреждений с просьбой рассмотреть целесообразность его пребывания в стенах медучреждения из-за его отказа проходить лечение. Его лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием. Министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что власти изучат этот вопрос с учетом рекомендаций экспертов. Клиника "Вивамеди" отказывается лечить Саакашвили >>При это министр назвал отказ Саакашвили от лечения "хорошо спланированной провокацией", нацеленной на дискредитацию властей Грузии. Между тем в клинике "Вивамеди" заявили, что экс-президент отказывается от лечения, а насильно лечить Саакашвили не позволяет врачебная этика. При этом в клинике отмечают, что нахождение Саакашвили в клинике уже ставит под удар саму клинику. Что с Саакашвили В министерстве юстиции и руководстве клиники не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности. Между тем семья настаивает на неправильном диагнозе и неправильном лечении, утверждая, что экс-президента Грузии надо срочно отправить на лечение за границу. Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд. Консилиум при Народном защитнике продолжит следить за состоянием Саакашвили>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Минюст Грузии назвал условия для приглашенных врачей для Саакашвили>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, рати брегадзе, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба
грузия, новости, общество, михаил саакашвили, рати брегадзе, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба
Директор "Вивамеди": Саакашвили набрал вес
По мнению директора клиники, если внешние факторы не помешают, Саакашвили продолжит набирать вес
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибавил в весе за последнее время, заявил директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе.
Мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что ее сын весит уже 58 килограмм и не может нормально питаться.
"Я не знаю, на основании чего был назван вес 58 килограмм. Пациент весит значительно больше. Он сегодня взвесился, я могу назвать цифру: на сегодняшний день пациент весит 64 килограмма и 400 грамм. По сравнению с прошлыми показателями он прибавил в весе", – сказал Чхаидзе.
По мнению директора клиники, если внешние факторы не помешают, эта тенденция продолжится.
Клиника "Вивамеди", в которой Саакашвили находится с мая 2022 года, обратилась в медицинскую службу пенитенциарных учреждений с просьбой рассмотреть целесообразность его пребывания в стенах медучреждения из-за его отказа проходить лечение. Его лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием.
Министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что власти изучат этот вопрос с учетом рекомендаций экспертов.
При это министр назвал отказ Саакашвили от лечения "хорошо спланированной провокацией", нацеленной на дискредитацию властей Грузии.
Между тем в клинике "Вивамеди" заявили, что экс-президент отказывается от лечения, а насильно лечить Саакашвили не позволяет врачебная этика. При этом в клинике отмечают, что нахождение Саакашвили в клинике уже ставит под удар саму клинику.
Что с Саакашвили
В министерстве юстиции и руководстве клиники не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности.
Между тем семья настаивает на неправильном диагнозе и неправильном лечении, утверждая, что экс-президента Грузии надо срочно отправить на лечение за границу.
Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.