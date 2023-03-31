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Событие, определившее будущее Грузии: первые лица о референдуме 1991 года
Событие, определившее будущее Грузии: первые лица о референдуме 1991 года
Результаты референдума легли в основу принятия 9 апреля 1991 года Акта о восстановлении государственной независимости Грузии 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T18:07+0400
2023-03-31T18:07+0400
2023-03-31T18:13+0400
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Почти 100% избирателей 31 марта 1991 года проголосовали за независимость Грузии, тем самым заложив основу для формирования современного, европейского государства, заявили первые лица Грузии по случаю этой исторической даты. Результаты референдума легли в основу принятия 9 апреля 1991 года Акта о восстановлении государственной независимости Грузии. "В новейшей истории Грузии этот день стал примерным в том числе в плане гражданского единодушия. Наш народ, включая абхазских и осетинских сограждан, поддержал на проведенном на всей территории многонациональной страны референдуме идею независимой Грузии", – отметил Гарибашвили. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подчеркнул, что за независимость проголосовали 98,9% избирателей."В новейшей истории нашей страны это особая дата, верность и защита которой – наш первостепенный долг. Хочу поблагодарить каждого гражданина нашей страны, который принял участие в референдуме о восстановлении независимости и дал поколениям лучший пример свободы и достоинства", – написал Папуашвили на своей странице в соцсети."Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили оценила события 32-летней давности с трибуны парламента. По ее словам, 31 марта крайне важное историческое событие для Грузии – грузинский народ определил на референдуме свое будущее. "Воля грузинского народа исполнена": с этими словами 9 апреля Звиад Гамсахурдия объявил о восстановлении независимости Грузии. Он смог сплотить нацию вокруг этой цели и твердо поставить страну на свой путь", – заявила Зурабишвили.Она подчеркнула, что специально выбрала для своего ежегодного выступления в парламенте эту дату. "Потому что и сегодня Грузия стоит перед решающим выбором... 31 марта и 9 апреля власти служили грузинскому народу и национальным интересам страны. И сейчас национальные интересы и четкая воля народа совпадают, и цель ясна – это европейское будущее", – отметила Зурабишвили. "Пятая колонна" глазами премьера, или Четыре попытки втянуть Грузию в войну>>Первая независимая Демократическая Республика Грузия просуществовала лишь несколько лет. После распада Закавказской Федерации, 26 мая 1918 года, демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Как независимое государство Демократическая Республика Грузия просуществовала до весны 1921 года.Национально-освободительное движение во главе с будущим президентом Грузии Зиадом Гамсахурдия и Мерабом Костава особенно набрало силу с конца 80-х годов 20 века. В период с 1988 по 1989 годы в Тбилиси прошло множество акций протеста, одна из которых обернулась "кровавым воскресеньем". Девятого апреля 1989 года в результате разгона многотысячного мирного митинга на проспекте Руставели в центре Тбилиси военнослужащими советской армии погиб 21 человек, десятки пострадали. Этот день стал переломным для Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, шалва папуашвили
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, шалва папуашвили
Событие, определившее будущее Грузии: первые лица о референдуме 1991 года
18:07 31.03.2023 (обновлено: 18:13 31.03.2023)
Результаты референдума легли в основу принятия 9 апреля 1991 года Акта о восстановлении государственной независимости Грузии
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Почти 100% избирателей 31 марта 1991 года проголосовали за независимость Грузии, тем самым заложив основу для формирования современного, европейского государства, заявили первые лица Грузии по случаю этой исторической даты.
"Референдум 31 марта останется в нашей истории как событие, которое заложило твердую основу строительству независимого, современного, европейского государства, стремлению к цели, которая объединяет все поколения грузин", – написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в соцсети.
Результаты референдума легли в основу принятия 9 апреля 1991 года Акта о восстановлении государственной независимости Грузии.
"В новейшей истории Грузии этот день стал примерным в том числе в плане гражданского единодушия. Наш народ, включая абхазских и осетинских сограждан, поддержал на проведенном на всей территории многонациональной страны референдуме идею независимой Грузии", – отметил Гарибашвили.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подчеркнул, что за независимость проголосовали 98,9% избирателей.
"В новейшей истории нашей страны это особая дата, верность и защита которой – наш первостепенный долг. Хочу поблагодарить каждого гражданина нашей страны, который принял участие в референдуме о восстановлении независимости и дал поколениям лучший пример свободы и достоинства", – написал Папуашвили на своей странице в соцсети.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили оценила события 32-летней давности с трибуны парламента. По ее словам, 31 марта крайне важное историческое событие для Грузии – грузинский народ определил на референдуме свое будущее.
"Воля грузинского народа исполнена": с этими словами 9 апреля Звиад Гамсахурдия объявил о восстановлении независимости Грузии. Он смог сплотить нацию вокруг этой цели и твердо поставить страну на свой путь", – заявила Зурабишвили.
Она подчеркнула, что специально выбрала для своего ежегодного выступления в парламенте эту дату.
"Потому что и сегодня Грузия стоит перед решающим выбором... 31 марта и 9 апреля власти служили грузинскому народу и национальным интересам страны. И сейчас национальные интересы и четкая воля народа совпадают, и цель ясна – это европейское будущее", – отметила Зурабишвили.
Первая независимая Демократическая Республика Грузия просуществовала лишь несколько лет. После распада Закавказской Федерации, 26 мая 1918 года, демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Как независимое государство Демократическая Республика Грузия просуществовала до весны 1921 года.
Национально-освободительное движение во главе с будущим президентом Грузии Зиадом Гамсахурдия и Мерабом Костава особенно набрало силу с конца 80-х годов 20 века. В период с 1988 по 1989 годы в Тбилиси прошло множество акций протеста, одна из которых обернулась "кровавым воскресеньем".
Девятого апреля 1989 года в результате разгона многотысячного мирного митинга на проспекте Руставели в центре Тбилиси военнослужащими советской армии погиб 21 человек, десятки пострадали. Этот день стал переломным для Грузии.