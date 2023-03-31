https://sputnik-georgia.ru/20230331/sobytie-opredelivshie-buduschee-gruzii---pervye-litsa-o-referendume-1991-goda-276296059.html

Событие, определившее будущее Грузии: первые лица о референдуме 1991 года

Событие, определившее будущее Грузии: первые лица о референдуме 1991 года

Результаты референдума легли в основу принятия 9 апреля 1991 года Акта о восстановлении государственной независимости Грузии 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T18:07+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Почти 100% избирателей 31 марта 1991 года проголосовали за независимость Грузии, тем самым заложив основу для формирования современного, европейского государства, заявили первые лица Грузии по случаю этой исторической даты. Результаты референдума легли в основу принятия 9 апреля 1991 года Акта о восстановлении государственной независимости Грузии. "В новейшей истории Грузии этот день стал примерным в том числе в плане гражданского единодушия. Наш народ, включая абхазских и осетинских сограждан, поддержал на проведенном на всей территории многонациональной страны референдуме идею независимой Грузии", – отметил Гарибашвили. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подчеркнул, что за независимость проголосовали 98,9% избирателей."В новейшей истории нашей страны это особая дата, верность и защита которой – наш первостепенный долг. Хочу поблагодарить каждого гражданина нашей страны, который принял участие в референдуме о восстановлении независимости и дал поколениям лучший пример свободы и достоинства", – написал Папуашвили на своей странице в соцсети."Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили оценила события 32-летней давности с трибуны парламента. По ее словам, 31 марта крайне важное историческое событие для Грузии – грузинский народ определил на референдуме свое будущее. "Воля грузинского народа исполнена": с этими словами 9 апреля Звиад Гамсахурдия объявил о восстановлении независимости Грузии. Он смог сплотить нацию вокруг этой цели и твердо поставить страну на свой путь", – заявила Зурабишвили.Она подчеркнула, что специально выбрала для своего ежегодного выступления в парламенте эту дату. "Потому что и сегодня Грузия стоит перед решающим выбором... 31 марта и 9 апреля власти служили грузинскому народу и национальным интересам страны. И сейчас национальные интересы и четкая воля народа совпадают, и цель ясна – это европейское будущее", – отметила Зурабишвили. "Пятая колонна" глазами премьера, или Четыре попытки втянуть Грузию в войну>>Первая независимая Демократическая Республика Грузия просуществовала лишь несколько лет. После распада Закавказской Федерации, 26 мая 1918 года, демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Как независимое государство Демократическая Республика Грузия просуществовала до весны 1921 года.Национально-освободительное движение во главе с будущим президентом Грузии Зиадом Гамсахурдия и Мерабом Костава особенно набрало силу с конца 80-х годов 20 века. В период с 1988 по 1989 годы в Тбилиси прошло множество акций протеста, одна из которых обернулась "кровавым воскресеньем". Девятого апреля 1989 года в результате разгона многотысячного мирного митинга на проспекте Руставели в центре Тбилиси военнослужащими советской армии погиб 21 человек, десятки пострадали. Этот день стал переломным для Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, шалва папуашвили