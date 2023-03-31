https://sputnik-georgia.ru/20230331/vpervye-za-trinadtsat-let-prezident-gruzii-vystupit-v-evroparlamente-276295348.html

Впервые за тринадцать лет президент Грузии выступит в Европарламенте

Впервые за тринадцать лет президент Грузии выступит в Европарламенте

Главу государства пригласила президент ЕС Роберта Метсола 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T17:49+0400

2023-03-31T17:49+0400

2023-03-31T18:07+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует выступить в Европейском парламенте 18 апреля, об этом глава государства заявила во время своего ежегодного выступления в законодательном органе страны. По словам Зурабишвили, она получила приглашение от президента Европарламента Роберты Метсолы. Как отметила президент, в последний раз глава грузинского государства выступал перед европейскими депутатами в 2010 году (на то время президентом Грузии был Михаил Саакашвили). На этом роль президента перед страной не заканчивается, отметила она. Как заявила Зурабишвили, сегодня страна стоит перед кризисом, и логично, что в то время, когда народу и правительству сложно разговаривать друг с другом, институт президента является тем конституционным органом, который балансирует и объединяет. "Таким образом, в такой ситуации я полностью осознаю силу института президента, точно знаю, что сейчас не время для разделения и противостояния. Я намерена в полной мере использовать все свои возможности, чтобы максимально защитить и исполнить волю народа. Для этого требуется полная консолидация и объединение страны", – отметила она. "Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>>Как отметила Зурабишвили, с одной стороны, правительство не сможет добиться результатов только при формальном выполнении рекомендаций для получения статуса кандидата и без поддержки народа. С другой стороны, гражданский сектор или политические партии не смогут добиться результата только акциями. Без реальных дел и их правильного преподнесения до места назначения мы не можем исполнить волю народа, подчеркнула президент. "Поскольку до сих пор не удалось защитить и укрепить европейские позиции и имидж Грузии с нашими европейскими партнерами, я решила активно включиться в этот процесс и способствовать совместной и консолидированной работе, чтобы всем вместе добиться такого реального результата, который принесет нам статус кандидата в ЕС", – заявила президент.Как Грузия выполняет рекомендации ЕС? Итоги визита делегации ПАСЕ в Грузию>>По словам Зурабишвили, она берет на себя эту ответственность, потому что является президентом для всех и не представляет ни одну из сторон, кроме грузинского народа. "Мы не должны упустить свой шанс, и тот, кто сможет это сделать, сможет сказать: "В этот день исполнилась воля грузинского народа", – добавила она. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , европарламент, грузия - ес