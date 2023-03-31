https://sputnik-georgia.ru/20230331/zakharova-gruziya-strana-s-bogatoy-istoriey-chto-ne-tsenno-dlya-zapada-no-znachimo-dlya-rossii-276276773.html

Захарова: Грузия страна с богатой историей, что не ценно для Запада, но значимо для России

Захарова: Грузия страна с богатой историей, что не ценно для Запада, но значимо для России

Официальный представитель МИД России высказала свое мнение о Грузии и процессах, которые происходят в стране 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T11:12+0400

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россия

грузия

мария захарова

мид россии

грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузия – страна с интересной и богатой историей, что не представляет собой никакой ценности на Западе, но значимо для России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью проекта "Многополярность"."Мы прекрасно понимаем, что это народ с огромной, длительной, очень интересной, богатой, насыщенной историей, сформировавший свою культуру не за последние десятилетия, она насчитывает сотни и тысячи лет. Все это, к сожалению, для многих на Западе не представляет собой никакой ценности, не имеет никакого значения, в отличие от нас", – сказала Захарова. Мы прекрасно понимаем, что речь идет о стране, которая выстраивает свою государственность, исходя из новых исторических реалий, поэтому попытки вмешательства в дела Грузии и даже модерирования ситуации в стране изнутри недопустимы, отметила Захарова. "Мы хотим Европу, мы не хотим Россию – это глупость" – эксперт о лживых лозунгах в Грузии>>"Абсолютно недопустимы такие грубые попытки не просто вмешательства, а модерирования ситуации изнутри через понятные институты, все их тоже хорошо знают: так называемые НПО, так называемые общественные деятели. Во многом все это режиссируется извне напрямую", – сказала Захарова.Это "банальные, примитивные" способы влияния на ситуацию извне, эти попытки способны влиять на безопасность и стабильность региона, добавила она. "Очевидно, что этот регион является исторически той сферой, которую почему-то западные страны полагают зоной своих исключительных интересов, и считают, что могут абсолютно не обращать внимания на то, что речь идет не об их территориях, не об их, как им кажется, колониях, зонах протектората, а на данном этапе о современном, молодом демократическом государстве", – сказала Захарова. На Западе мало думают о благополучии народа Грузии, у них есть только сиюминутные интересы, отметила она.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, мария захарова, мид россии, грузино-российские отношения