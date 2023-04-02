https://sputnik-georgia.ru/20230402/blinken-pozvonil-lavrovu--o-chem-govorili-diplomaty-276346176.html

Блинкен позвонил Лаврову – о чем говорили дипломаты

Блинкен позвонил Лаврову – о чем говорили дипломаты

В ходе беседы Лаврова и Блинкена затрагивались некоторые вопросы двустороннего характера 02.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-02T19:28+0400

2023-04-02T19:28+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном задержание американского журналиста Эвона Гершковича, сообщили в воскресенье в МИД РФ."В контексте обсуждения затронутого госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Эвона Гершковича, подозреваемого в шпионаже, внимание Энтони Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами РФ", – говорится в сообщении на сайте ведомства.В МИД России отметили, что Лавров в ходе разговора подчеркнул недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску.В МИД России отметили, что "в свете установленных фактов противоправной деятельности гражданина США, о задержании которого американское посольство в Москве было уведомлено в установленном порядке, его дальнейшую судьбу определит суд".В ходе беседы Лаврова и Блинкена также затрагивались некоторые вопросы двустороннего характера, отмечается в сообщении.Дело американского журналистаВ четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".Журналист Wall Street Journal обвинен в России в шпионаже – комментарий Пескова >>В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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