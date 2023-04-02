https://sputnik-georgia.ru/20230402/tochnyy-udar-napadayuschego-sbornoy-gruzii-prines-pobedu-frantsuzkomu-metsu-276339919.html

Точный удар нападающего сборной Грузии принес победу французскому "Мецу"

Точный удар нападающего сборной Грузии принес победу французскому "Мецу"

С 15 голами и шестью голевыми передачами Микаутадзе лидирует в споре бомбардиров французской Лиги 2 02.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-02T12:38+0400

2023-04-02T12:38+0400

2023-04-02T13:14+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Гол нападающего французского "Меца" и сборной Грузии Георгия Микаутадзе принес победу подопечным Ласло Белени в матче против "Лаваля" в 28-м труе Второй лиги чемпионата Франции. Микаутадзе вышел на поле в составе "Меца" с первых минут игры. В первом тайме ни одной из команд не удалось забить. В раздевалку футболисты ушли при счете 0:0. С началом второй половины футболисты "Меца" стали действовать активнее. На 49-й минуте грузинский нападающий забил свой 15-й гол в текущем сезоне и вывел клуб вперед. Счет 1:0 так и не изменился до конца встречи. Сборная Грузии по футболу не смогла обыграть Норвегию в Батуми >>После 28 туров "Мец" занимает второе место в Лиге 2 с 51 очком. Его ближайший преследователь "Бордо" проведет встречу тура 3 апреля. С 15 голами и шестью голевыми передачами Микаутадзе снова обогнал нападающего "Сент-Этьена" Жана-Филиппа Крассо (14) в споре бомбардиров французской Лиги 2. Микаутадзе присоединился к "Мецу" в 2017 году. Свой дебютный матч за сборную Грузии 22-летний Георгий Микаутадзе, выросший во Франции, провел в 2021 году. С тех пор ему удалось забить три гола в 14 матчах. Последний гол он забил в ворота Норвегии 28 марта в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024. Матч завершился со счетом 1:1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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