https://sputnik-georgia.ru/20230403/adzhariya-nachala-gotovitsya-k-morskomu-turisticheskomu-sezonu-276384137.html
Аджария начала готовиться к морскому туристическому сезону
Аджария начала готовиться к морскому туристическому сезону
Батуми в 2023 году будет центром международных спортивных, туристических и культурных мероприятий 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T19:26+0400
2023-04-03T19:26+0400
2023-04-03T19:30+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе провел межведомственную встречу для успешного проведения морского туристического сезона, сообщает правительство Аджарии. Глава правительства Аджарии поручил всем ведомствам приступить к организационным работам, улучшить муниципальные сервисы, обеспечить безопасность и управлять транспортом и отходами. Батуми в 2023 году будет центром международных спортивных, туристических и культурных мероприятий. Динамика восстановления туризма после пандемии коронавируса возрастающая. В 2022 году в Аджарии было осуществлено 3,9 миллиона визитов. Соответственно, у правительства положительные ожидания в связи с морским сезоном этого года. В Аджарии в 2023 году будут усиленно развивать туризм >>В Аджарии не только улучшается и создается соответствующая инфраструктура, но и идет работа для популяризации региона. Аджария представлена на всех важных туристических платформах, в том числе и на таких важных мероприятиях, как выставки в Берлине, Мадриде, Милане и Израиле. Морской туристический сезон в Аджарии официально открывается в середине июня летним фестивалем. Фестиваль проходит под традиционным слоганом – "Лето начинается здесь".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, аджария, батуми, торнике рижвадзе
грузия, новости, туризм, аджария, батуми, торнике рижвадзе
Аджария начала готовиться к морскому туристическому сезону
19:26 03.04.2023 (обновлено: 19:30 03.04.2023)
Батуми в 2023 году будет центром международных спортивных, туристических и культурных мероприятий
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе провел межведомственную встречу для успешного проведения морского туристического сезона, сообщает правительство Аджарии.
"Для успешного проведения морского сезона 2023 года важна полная координация всех ведомств", – заявил Рижвадзе.
Глава правительства Аджарии поручил всем ведомствам приступить к организационным работам, улучшить муниципальные сервисы, обеспечить безопасность и управлять транспортом и отходами.
Батуми в 2023 году будет центром международных спортивных, туристических и культурных мероприятий.
Динамика восстановления туризма после пандемии коронавируса возрастающая. В 2022 году в Аджарии было осуществлено 3,9 миллиона визитов. Соответственно, у правительства положительные ожидания в связи с морским сезоном этого года.
В Аджарии не только улучшается и создается соответствующая инфраструктура, но и идет работа для популяризации региона.
Аджария представлена на всех важных туристических платформах, в том числе и на таких важных мероприятиях, как выставки в Берлине, Мадриде, Милане и Израиле.
Морской туристический сезон в Аджарии официально открывается в середине июня летним фестивалем. Фестиваль проходит под традиционным слоганом – "Лето начинается здесь".