https://sputnik-georgia.ru/20230403/adzhariya-nachala-gotovitsya-k-morskomu-turisticheskomu-sezonu-276384137.html

Аджария начала готовиться к морскому туристическому сезону

Аджария начала готовиться к морскому туристическому сезону

Батуми в 2023 году будет центром международных спортивных, туристических и культурных мероприятий 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T19:26+0400

2023-04-03T19:26+0400

2023-04-03T19:30+0400

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аджария

батуми

торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе провел межведомственную встречу для успешного проведения морского туристического сезона, сообщает правительство Аджарии. Глава правительства Аджарии поручил всем ведомствам приступить к организационным работам, улучшить муниципальные сервисы, обеспечить безопасность и управлять транспортом и отходами. Батуми в 2023 году будет центром международных спортивных, туристических и культурных мероприятий. Динамика восстановления туризма после пандемии коронавируса возрастающая. В 2022 году в Аджарии было осуществлено 3,9 миллиона визитов. Соответственно, у правительства положительные ожидания в связи с морским сезоном этого года. В Аджарии в 2023 году будут усиленно развивать туризм >>В Аджарии не только улучшается и создается соответствующая инфраструктура, но и идет работа для популяризации региона. Аджария представлена на всех важных туристических платформах, в том числе и на таких важных мероприятиях, как выставки в Берлине, Мадриде, Милане и Израиле. Морской туристический сезон в Аджарии официально открывается в середине июня летним фестивалем. Фестиваль проходит под традиционным слоганом – "Лето начинается здесь".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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