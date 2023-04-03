https://sputnik-georgia.ru/20230403/kogda-podesheveet-khleb-v-gruzii--otvet-eksperta-276383945.html

Когда подешевеет хлеб в Грузии – ответ эксперта

Когда подешевеет хлеб в Грузии – ответ эксперта

Производитель может снизить цену, но неизвестно, снизят ли цену владельцы магазинов, заявил председатель Союза производителей хлеба 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T19:02+0400

2023-04-03T19:02+0400

2023-04-03T19:29+0400

грузия

новости

экономика

малхаза долидзе

хлеб

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. На сегодняшний день в Грузии есть возможность снизить стоимость хлеба на 10 тетри, заявил председатель Союза производителей хлеба Малхаз Долидзе. Самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны в среднем в 1,2 лари. Что касается розничных цен на хлеб, то наценка в магазинах – 0,3-0,4 лари, а в некоторых торговых объектах – 0,5 лари. "Сейчас есть возможность удешевить хлеб на 10 тетри, удешевление муки дает нам возможность снизить цену на хлеб. На прошлой неделе один мешок муки стоил 57 лари, сейчас он стоит 53-54 лари. В прошлом году цена на муку была 70 лари. Увеличение импорта муки и снижение цены в этом году позволяют снизить стоимость на хлеб", – заявил Долидзе в эфире медиаплатформы BMG. Хлеб в Грузии подешевеет? >>По его словам, несмотря на то, что производители хлеба планируют поставлять продукцию магазинам на 10 тетри дешевле, это не гарантирует снижения стоимости товара на прилавках. Тем временем у правительства Грузии позитивные ожидания на счет удешевления хлеба. Как ранее заявил премьер Ираклий Гарибашвили, ожидается снижение стоимости на продукт первой необходимости на фоне падения цен на муку. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. В Грузии приостановили работу мелькомбинаты – мукомолы бьют тревогу >>Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая, между тем, является самым крупным поставщиком зерна в Грузию. Грузия начала наращивать импорт муки после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых летом 2021 года. На муку экспортная пошлина не взымается. По статистике в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом более 32 тысяч тонн, на 55,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, а также пшеничную муку весом 25 тысяч тонн (на 5,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, малхаза долидзе, хлеб