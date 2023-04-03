https://sputnik-georgia.ru/20230403/kogda-podesheveet-khleb-v-gruzii--otvet-eksperta-276383945.html
Когда подешевеет хлеб в Грузии – ответ эксперта
Когда подешевеет хлеб в Грузии – ответ эксперта
Производитель может снизить цену, но неизвестно, снизят ли цену владельцы магазинов, заявил председатель Союза производителей хлеба 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T19:02+0400
2023-04-03T19:02+0400
2023-04-03T19:29+0400
грузия
новости
экономика
малхаза долидзе
хлеб
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. На сегодняшний день в Грузии есть возможность снизить стоимость хлеба на 10 тетри, заявил председатель Союза производителей хлеба Малхаз Долидзе. Самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны в среднем в 1,2 лари. Что касается розничных цен на хлеб, то наценка в магазинах – 0,3-0,4 лари, а в некоторых торговых объектах – 0,5 лари. "Сейчас есть возможность удешевить хлеб на 10 тетри, удешевление муки дает нам возможность снизить цену на хлеб. На прошлой неделе один мешок муки стоил 57 лари, сейчас он стоит 53-54 лари. В прошлом году цена на муку была 70 лари. Увеличение импорта муки и снижение цены в этом году позволяют снизить стоимость на хлеб", – заявил Долидзе в эфире медиаплатформы BMG. Хлеб в Грузии подешевеет? >>По его словам, несмотря на то, что производители хлеба планируют поставлять продукцию магазинам на 10 тетри дешевле, это не гарантирует снижения стоимости товара на прилавках. Тем временем у правительства Грузии позитивные ожидания на счет удешевления хлеба. Как ранее заявил премьер Ираклий Гарибашвили, ожидается снижение стоимости на продукт первой необходимости на фоне падения цен на муку. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. В Грузии приостановили работу мелькомбинаты – мукомолы бьют тревогу >>Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая, между тем, является самым крупным поставщиком зерна в Грузию. Грузия начала наращивать импорт муки после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых летом 2021 года. На муку экспортная пошлина не взымается. По статистике в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом более 32 тысяч тонн, на 55,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, а также пшеничную муку весом 25 тысяч тонн (на 5,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, малхаза долидзе, хлеб
грузия, новости, экономика, малхаза долидзе, хлеб
Когда подешевеет хлеб в Грузии – ответ эксперта
19:02 03.04.2023 (обновлено: 19:29 03.04.2023)
Производитель может снизить цену, но неизвестно, снизят ли цену владельцы магазинов, заявил председатель Союза производителей хлеба
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. На сегодняшний день в Грузии есть возможность снизить стоимость хлеба на 10 тетри, заявил председатель Союза производителей хлеба Малхаз Долидзе.
Самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны в среднем в 1,2 лари. Что касается розничных цен на хлеб, то наценка в магазинах – 0,3-0,4 лари, а в некоторых торговых объектах – 0,5 лари.
"Сейчас есть возможность удешевить хлеб на 10 тетри, удешевление муки дает нам возможность снизить цену на хлеб. На прошлой неделе один мешок муки стоил 57 лари, сейчас он стоит 53-54 лари. В прошлом году цена на муку была 70 лари. Увеличение импорта муки и снижение цены в этом году позволяют снизить стоимость на хлеб", – заявил Долидзе в эфире медиаплатформы BMG.
По его словам, несмотря на то, что производители хлеба планируют поставлять продукцию магазинам на 10 тетри дешевле, это не гарантирует снижения стоимости товара на прилавках.
"Производитель может снизить цену, но владельцы магазинов говорят, что арендуют помещение, у них есть расходы, и мы не знаем, снизят ли они ее. Если мы снизим на 10 тетри, владелец может не отразить это на цене, это главное", – пояснил он.
Тем временем у правительства Грузии позитивные ожидания на счет удешевления хлеба. Как ранее заявил премьер Ираклий Гарибашвили, ожидается снижение стоимости на продукт первой необходимости на фоне падения цен на муку.
Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки.
Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая, между тем, является самым крупным поставщиком зерна в Грузию.
Грузия начала наращивать импорт муки после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых летом 2021 года. На муку экспортная пошлина не взымается.
По статистике в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом более 32 тысяч тонн, на 55,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, а также пшеничную муку весом 25 тысяч тонн (на 5,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года).