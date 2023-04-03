https://sputnik-georgia.ru/20230403/kogda-vosstanovyat-dvizhenie-na-perevale-rikoti---otvet-glavy-departamenta-avtodorog-gruzii-276361688.html

Когда восстановят движение на перевале Рикоти - ответ главы департамента автодорог Грузии

Когда восстановят движение на перевале Рикоти - ответ главы департамента автодорог Грузии

С 30 марта закрыт Рикотский перевал, соединяющий Восточную и Западную Грузию 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T13:51+0400

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грузия

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рикотский перевал

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Информация о том, когда и как будет восстановлено движение автотранспорта на перевале Рикоти, станет известна к концу недели, заявил глава департамента автомобильных дорог Грузии Георгий Церетели на брифинге. Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. "Указанное решение было вызвано крайней необходимостью, так как в связи со снегопадом около дороги, примерно в 200 метрах, образовались оползневые процессы. В результате наблюдения трещины стали увеличиваться, расти, и на указанном участке наметилась тенденция развития и схода оползня", – сказал Церетели. Служба доходов предложила альтернативные пути в Турцию из-за проблем на Рикоти>>Решение было принято по рекомендации специалистов. К изучению вопроса привлечены как грузинские, так и международные эксперты, отметил он.На сегодняшний день проводится комплексное изучение склона, топографические, геофизические и геологические исследования, по окончании которых можно будет оценить возможности восстановления движения, сообщил Церетели. Что касается 109-километровой дороги Гоми-Сачхере-Чиатура, куда переключено движение транспорта из-за закрытия Рикоти, по словам Церетели, здесь плановые восстановительные работы проводятся только на 6-километровом участке указанной дороги, что и вызвало задержки в передвижении транспорта. "Хочу отметить, что решение было принято в связи с крайней необходимостью и для безопасности пассажиров. Мы работаем и делаем все, чтобы вовремя восстановить движение на участке Рикоти и обеспечить безопасное движение на автомобильных дорогах", – сказал Церетели. Почему закрыт Рикотский перевал в Грузии>>Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

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