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Преступники и жертвы среди несовершеннолетних в Грузии: новые данные
Преступники и жертвы среди несовершеннолетних в Грузии: новые данные
Из 52 обвиненных в уголовных преступлениях лиц от 14 до 18 лет четверо уже отбывали условное наказание 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T07:01+0400
2023-04-03T07:01+0400
2023-04-03T07:36+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр – Sputnik. В январе-феврале 2023 года к уголовной ответственности было привлечено 52 несовершеннолетних, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", из 52 обвиненных в уголовных преступлениях лиц от 14 до 18 лет четверо уже отбывали условное наказание. Согласно данным, 39 несовершеннолетних обвиняются в воровстве, шесть – в разбойном нападении, четверо – в нанесении вреда здоровью, трое – в насилии, двое – в семейном насилии, двое – в ограблении и двое в – мошенничестве. Преступники и жертвы среди несовершеннолетних: что происходит в Грузии >>Между тем, согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 243 лица младше 18 лет, из которых 114 стали жертвами семейного насилия, 30 – жертвами сексуальных преступлений, причем четверо стали жертвами изнасилования. Еще 26 детей признали пострадавшими от угроз, 41 – от побоев, 27 – жертвами транспортных преступлений, а десятерых – жертвами воровства. Кроме того, один ребенок был признан жертвой принуждения к браку, а четверо – получившими ранения. Глава МВД: преступность среди детей-беспризорников большая проблема для Грузии >>В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовной преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, происшествия, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Преступники и жертвы среди несовершеннолетних в Грузии: новые данные
07:01 03.04.2023 (обновлено: 07:36 03.04.2023)
Из 52 обвиненных в уголовных преступлениях лиц от 14 до 18 лет четверо уже отбывали условное наказание
ТБИЛИСИ, 3 апр – Sputnik. В январе-феврале 2023 года к уголовной ответственности было привлечено 52 несовершеннолетних, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным "Сакстата", из 52 обвиненных в уголовных преступлениях лиц от 14 до 18 лет четверо уже отбывали условное наказание.
Согласно данным, 39 несовершеннолетних обвиняются в воровстве, шесть – в разбойном нападении, четверо – в нанесении вреда здоровью, трое – в насилии, двое – в семейном насилии, двое – в ограблении и двое в – мошенничестве.
Между тем, согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 243 лица младше 18 лет, из которых 114 стали жертвами семейного насилия, 30 – жертвами сексуальных преступлений, причем четверо стали жертвами изнасилования.
Еще 26 детей признали пострадавшими от угроз, 41 – от побоев, 27 – жертвами транспортных преступлений, а десятерых – жертвами воровства.
Кроме того, один ребенок был признан жертвой принуждения к браку, а четверо – получившими ранения.
В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовной преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем.
Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.