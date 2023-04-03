https://sputnik-georgia.ru/20230403/v-gruzinskoy-mechte-uvideli-priznaki-politicheskoy-korruptsii-v-zayavlenii-kezerashvili-276363530.html

"Есть признаки политической коррупции" – вице-спикер парламента о заявлении Кезерашвили

"Есть признаки политической коррупции" – вице-спикер парламента о заявлении Кезерашвили

Министр обороны времен президентства Саакашвили рассказал о сотрудничестве с оппозиционерами в Грузии 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T14:29+0400

2023-04-03T14:29+0400

2023-04-03T15:29+0400

политика

грузия

новости

давид кезерашвили

арчил талаквадзе

грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Заявления экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили о финансировании политических партий содержат признаки политической коррупции, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе. Кезерашвили в эфире своего телеканала "Формула" накануне заявил, что он общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", и отметил, что при желании с удовольствием готов помочь им. Он также признал, что в свое время в определенной мере поддерживал оппозиционную партию "Европейская Грузия", которую основали несколько отколовшихся от ЕНД лидеров. Суд обязал экс-министра обороны Грузии возместить ущерб в 5 млн евро>>По словам Талаквадзе, в декларациях оппозиционных партий нет никаких данных о финансировании, о котором публично заявил Кезерашвили, поэтому они обязаны публично ответить на это.Экс-министр обороны заявил, что он ушел из политики еще в 2008 году и не состоит ни в одной из партий, однако это не означает, что он не должен быть политически активным и не может иметь свою позицию. По словам Кезерашвили, очень мало людей сегодня помогают прозападному флангу Грузии, и он один из них. Кроме того, бывший министр обороны заявил о намерении продолжить борьбу до конца, но не уточнил вместе с кем. Лишь отметил, что он не ищет партнеров. "Он еще раз пустил пыль в глаза обществу и сказал, что разбогател на прозрачном бизнесе и сегодня у него благородные интересы – финансировать радикальную оппозицию. Кто поверит в это?! Это ложь. Все лежит на ладони", – заявил Талаквадзе. Кто такой Кезерашвили?В правящей партии уже давно заявляют, что "Нацдвижение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения". "Кезерашвили – наш Санта" – Кобахидзе рассказал о подарках от экс-главы Минобороны>>В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов, отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. На внутрипартийных выборах "Нацдвижения" Кезерашвили поддержал кандидатуру Левана Хабеишвили, который в итоге и стал председателем партии. В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия находится на втором месте по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, давид кезерашвили, арчил талаквадзе, грузинская мечта, единое нацдвижение