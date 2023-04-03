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Бросавшие "коктейль Молотова" в полицию должны быть наказаны – премьер Грузии
Бросавшие "коктейль Молотова" в полицию должны быть наказаны – премьер Грузии
Все, кто обвиняется и уличен в нападении на полицейских, должны быть наказаны, заявил премьер 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T15:52+0400
2023-04-03T15:52+0400
2023-04-03T16:21+0400
грузия
новости
политика
ираклий гарибашвили
законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал категорически неприемлемым нападение на сотрудников полиции во время акций протеста в Тбилиси и отметил, что виновные должны быть наказаны. В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Премьер также напомнил случай захвата Капитолия США в январе 2021 года. По его словам, тогда на месте ликвидировали четырех человек, а несколько сотен отправили за решетку. "Оказывается, что для нас норма впускать этих анархистов в здание, оказывается, норма открывать огонь по полицейским "коктейлями Молотова", и полиция не должна действовать. Мы никого не должны ловить, наказывать, и этим анархистам, сеющим хаос, врагам страны дать возможность внести в страну беспорядок. Безусловно, мы этого не сделаем", – заявил премьер. Когда в Европе дело касается безопасности и стабильности, то там ведется бескомпромиссная борьба. А в Грузии полицейские провели операцию таким образом, что реально никто не пострадал, подчеркнул Гарибашвили. "Это неприемлемо" – Кобахидзе о евродепутате, участвовавшей в акции в Тбилиси >>"Мы отнеслись с максимальной осторожностью. А сегодня нам говорят, что, когда какие-то анархисты кидают в полицейских "коктейли Молотова" и бросают камни, мы должны закрыть на это глаза. Конечно, этого не случится. И еще раз повторяю – закон будет исполнен в отношении всех", – заявил Гарибашвили. По его словам, безусловно, это должно быть основано на доказательствах. "Мы никого не накажем несправедливо. Никого не наказывали и никто не будет наказан", – отметил премьер. Ранее МВД сообщило о задержании 21-летнего Лазаре Григориадиса, который обвиняется в посягательстве на здоровье полицейского и уничтожении государственного имущества во время протестов 7–9 марта. По делу Григориадиса следствие установило, что он 7 марта, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля. В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение. Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, в следствие чего ущерб государственного бюджета составил 39,5 тысячи лари. "Коктейли Молотова" и поджог полицейской машины в Тбилиси - обвиняемый отправлен под арест>>Теперь задержанному грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности и уничтожение имущества путем поджога. В данный момент, помимо Григориадиса, по делу о нападениях на полицейских на акциях протеста проходит еще один человек, он находится на свободе под залог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Бросавшие "коктейль Молотова" в полицию должны быть наказаны – премьер Грузии
15:52 03.04.2023 (обновлено: 16:21 03.04.2023)
Все, кто обвиняется и уличен в нападении на полицейских, должны быть наказаны, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал категорически неприемлемым нападение на сотрудников полиции во время акций протеста в Тбилиси и отметил, что виновные должны быть наказаны.
В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
"Безусловно, неприемлемо то, что произошло. Категорически неприемлемо. Все, кто обвиняется и уличен в нападении на полицейских, должны быть наказаны", – заявил Гарибашвили на заседание правительства.
Премьер также напомнил случай захвата Капитолия США в январе 2021 года. По его словам, тогда на месте ликвидировали четырех человек, а несколько сотен отправили за решетку.
"Оказывается, что для нас норма впускать этих анархистов в здание, оказывается, норма открывать огонь по полицейским "коктейлями Молотова", и полиция не должна действовать. Мы никого не должны ловить, наказывать, и этим анархистам, сеющим хаос, врагам страны дать возможность внести в страну беспорядок. Безусловно, мы этого не сделаем", – заявил премьер.
Когда в Европе дело касается безопасности и стабильности, то там ведется бескомпромиссная борьба. А в Грузии полицейские провели операцию таким образом, что реально никто не пострадал, подчеркнул Гарибашвили.
"Мы отнеслись с максимальной осторожностью. А сегодня нам говорят, что, когда какие-то анархисты кидают в полицейских "коктейли Молотова" и бросают камни, мы должны закрыть на это глаза. Конечно, этого не случится. И еще раз повторяю – закон будет исполнен в отношении всех", – заявил Гарибашвили.
По его словам, безусловно, это должно быть основано на доказательствах.
"Мы никого не накажем несправедливо. Никого не наказывали и никто не будет наказан", – отметил премьер.
Ранее МВД сообщило о задержании 21-летнего Лазаре Григориадиса, который обвиняется в посягательстве на здоровье полицейского и уничтожении государственного имущества во время протестов 7–9 марта.
По делу Григориадиса следствие установило, что он 7 марта, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля.
В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение.
Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, в следствие чего ущерб государственного бюджета составил 39,5 тысячи лари.
Теперь задержанному грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности и уничтожение имущества путем поджога.
В данный момент, помимо Григориадиса, по делу о нападениях на полицейских на акциях протеста проходит еще один человек, он находится на свободе под залог.