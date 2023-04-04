https://sputnik-georgia.ru/20230404/chem-grozit-padenie-dollara-v-gruzii-ekonomike-strany---mnenie-eksperta-276419615.html

Чем грозит падение доллара в Грузии экономике страны - мнение эксперта

Чем грозит падение доллара в Грузии экономике страны - мнение эксперта

Лари не укрепится ниже отметки 2,5 GEL/$1, так как это сделает грузинские товары неконкурентоспособными при экспорте, прогнозирует эксперт 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T16:03+0400

2023-04-04T16:03+0400

2023-04-04T16:03+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

колебание курса лари

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Чрезмерно укрепленный курс национальной валюты чревато негативными последствиями для экономики, в том числе снижением выручки от экспорта грузинских компаний, заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия в интервью Sputnik Грузия. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 апреля в размере 2,5517 GEL/$1. Последний раз доллар был ниже уровня 2,6 GEL/$1 11 сентября 2018 года. С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 4,1%. Эксперт полагает, что лари не укрепится ниже отметки 2,5 GEL/$1, так как это сделает грузинские товары неконкурентоспособными при экспорте, и, понимая это, Нацбанк не допустит этого. По словам Шенгелия, одним из основных факторов укрепления лари являются транзакции, поступающие из-за рубежа: после начала российско-украинского конфликта, денежные переводы выросли в 4-5 раз. Грузинский лари продолжит укрепляться – прогноз эксперта >>"Это связано с тем, что во-первых транзакции росли за счет наших мигрантов, на труде которых повисла грузинская экономика и курс валюты. К этому добавился приток людей из России и Украины, которые открыли определенный бизнес в Грузии", - сказал Шенгелия. По информации эксперта, гражданами России открыто до 110 тысяч счетов в грузинских банков, а до 20 тысяч компаний в стране принадлежат гражданам России, 95% из которых ИП. По данным Нацбанка, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-февраль 2023 года вырос на 132% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 817,3 миллиона долларов. По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило около 455 миллионов долларов – 55,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Впервые за пять лет курс доллара в Грузии упал ниже 2,6 GEL/$1 >>Шенгелия считает, что тенденция притока иностранной валюты будет продолжаться до тех пор, пока не закончится ситуация между Россией и Грузией. Но, даже после завершения конфликта между странами, эксперт полагает, что объем денежных переводов из-за этого не сильно изменится в долгосрочной перспективе, потому что люди, приехавшие в Грузию и открывшие компании уже обжились в стране. Кроме того, по информации Шенгелия, он не ждет обесценивания лари не в среднесрочной перспективе, не в течение одного года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ника шенгелия, курс лари к доллару на сегодня в грузии, колебание курса лари