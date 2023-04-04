https://sputnik-georgia.ru/20230404/luchshee-puteshestvie-v-odinochku---conde-nast-traveler-sovetuet-chitatelyam-pobyvat-v-gruzii-276397405.html

"Лучшее путешествие в одиночку" – Conde Nast Traveler советует читателям побывать в Грузии

"Лучшее путешествие в одиночку" – Conde Nast Traveler советует читателям побывать в Грузии

У Conde Nast Traveler в соцсети более 3,2 миллиона подписчиков 04.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Влиятельное американское издание Conde Nast Traveler опубликовало в соцсети фото Троицкой церкви Гергети XIV века с надписью: "Лучшее путешествие в одиночку 2023 году". Издание Conde Nast Traveler, у которого в соцсети более 3,2 миллиона подписчиков, составило список мест для любителей путешествовать в одиночестве. "Мир никогда не был так гостеприимен к путешественникам-одиночкам – мы постоянно слышим о новых приложениях для встреч, помогающих бороться с одиночеством, и мерах безопасности для борьбы с дискомфортом", – сказано в посте Conde Nast Traveler в соцсети. Аджария начала готовиться к морскому туристическому сезону>>Издание советует своим читателям отправиться в Грузию и побывать в Казбеги, городе-курорте Боржоми, пещерном монастырском комплексе Вардзии, а также посетить разные монастыри, церкви и винные погреба.Наряду с Грузией в список попали туристические направления таких стран, как США, Мексика, Великобритания, Ирландия, Руанда, Таиланд и Индонезия. Что касается Троицкой церкви Гергети, фото, которое разместил Conde Nast Traveler на своей странице в соцсети, то она расположена у подножья горы Казбеги на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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