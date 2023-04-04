https://sputnik-georgia.ru/20230404/minzdrav-gruzii-zakupit-lekarstva-dlya-onkopatsientov-u-proizvoditeley-276405446.html

Минздрав Грузии закупит лекарства для онкопациентов у производителей

Минздрав Грузии закупит лекарства для онкопациентов у производителей

В марте лекарства для лечения онкологических заболеваний в Грузии подорожали в четыре раза 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T11:41+0400

2023-04-04T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии ведет переговоры о закупке медикаментов для лечения онкологических заболеваний непосредственно с производителями, об этом на брифинге заявил министр Зураб Азарашвили. Минздрав обвинил ряд фармацевтических компаний в искусственном повышении цены на медикаменты для лечения онкологических заболеваний, которые финансируются государством в рамках программы Всеобщего здравоохранения. В Ассоциации фармацевтических компаний связали это с увеличением закупочной цены в Турции. "Я подтверждаю, что мы начали прямые переговоры с прямыми производителями. С одной стороны будет компания-производитель, а с другой – министерство. И здесь в условиях дополнительных скидок, льготной цены мы сможем профинансировать лекарства онкопациентов на весь год", – заявил Азарашвили. Минздрав Грузии планирует снять лимит финансирования лечения онкопациентов>>На сегодняшний день государство выделяет 25 тысяч лари (около 9,7 тысячи долларов) в год на лечение онкопациентов. Минздрав планирует упразднить лимит после того, как убедится, что цены на соответствующие медикаменты установлены справедливо. Факты искусственного повышения цен на лекарства были зафиксированы в Грузии в феврале, тогда речь шла о лекарствах для лечения хронических заболеваний. Тогда в Минздраве назвали этот факт "заговором холдингов" и обещали, что реагирование государства будет строгим.Цены на лекарства Государство с 2023 года начало устанавливать референтные цены на ряд медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты. Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Аптеки в Грузии начали штрафовать за завышенные цены на медикаменты>>В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи наименований лекарств, предназначенных для лечения онкологических и хронических заболеваний. Постепенно этот список пополняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, зураб азарашвили, минздрав, общество