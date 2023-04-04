https://sputnik-georgia.ru/20230404/preparat-ot-redkogo-zabolevaniya-ne-budet-profinansirovan-gosudarstvom---minzdrav-gruzii--276418791.html

Препарат от редкого заболевания не будет профинансирован государством - Минздрав Грузии

Препарат от редкого заболевания не будет профинансирован государством - Минздрав Грузии

Ахондроплазия – врожденное заболевание, при котором нарушается процесс роста костей 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T17:01+0400

2023-04-04T17:01+0400

2023-04-04T17:01+0400

новости

грузия

зураб азарашвили

минздрав

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Координационный совет по редким заболеваниям не выдал положительную рекомендацию министерству здравоохранения Грузии на закупку препарата для лечения редкого заболевания - ахондроплазии, сообщил глава Минздрава Зураб Азарашвили. Родители детей с редким врожденным заболеванием, ахондроплазией, перманентно проводят акцию протеста около здания министерства здравоохранения и правительства с требованием ввезти и профинансировать первый и единственный препарат в мире "Воксзого", созданный для лечения этого заболевания. Родители детей с редким заболеванием требуют от Минздрава профинансировать новый препарат >>Координационный совет рассмотрел опыт разных стран и изучил данный препарат. Для этого представили совета связались со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), европейскими организациями по защите прав пациентов, где проходили дискуссии на эту тему. После этого и было принято решение не выдавать положительную рекомендацию Минздраву.Совет считает, что медикамент экспериментальный и вызывает различные побочные эффекты. Ни одна страна в мире не закупает этот медикамент в рамках госфинансирования. Рассмотрение финансирования этого препарата приостановили Германия, Великобритания и другие страны из-за его побочных действий, сообщил Азарашвили. Министр сообщил, что с родителями детей с ахондроплазией прошла не одна встреча. А в министерстве создана межведомственная группа по редким заболеваниям.Пациентам с редким врожденным заболеванием поможет межведомственная группа – Минздрав >>Стоимость годичной дозы на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысячи долларов), сообщил министр. Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, рост на 1,6 сантиметров в год, отметил он.Азарашвили подчеркнул, что препарат используется только в крайних и особенных случаях.Ахондроплазия – это врожденное заболевание, при котором нарушается процесс роста костей скелета и основания черепа. Причиной развития патологии является генетическая мутация. Часть плодов гибнет внутриутробно. При рождении нарушения заметны с первых дней жизни: головка младенца увеличена, конечности укорочены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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