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https://sputnik-georgia.ru/20230327/eks-glava-minzdrava-gruzii-lishilsya-mest-srazu-v-dvukh-komitetakh-parlamenta-276159622.html
Экс-глава Минздрава Грузии лишился мест сразу в двух комитетах парламента
Экс-глава Минздрава Грузии лишился мест сразу в двух комитетах парламента
Сергеенко ранее сообщил, что для него парламент десятого созыва является последним местом работы на публичной службе и в политике 27.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-27T20:10+0400
2023-03-27T20:10+0400
грузия
новости
давид сергеенко
владимир чачибая
георгий амилахвари
грузинская мечта
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" отозвала депутата Давида Сергеенко из двух парламентских комитетов. В понедельник на заседании бюро было принято к сведению обращение парламентского большинства об отзыве Сергеенко из комитета защиты прав человека и гражданской интеграции, членом которого Сергеенко являлся с августа 2021 года. Кроме того, депутат отозван из комитета здравоохранения и социальных вопросов. Членом указанного комитета Сергеенко был с декабря 2020 года. Ранее в "Грузинской мечте" анонсировали кадровые перестановки внутри команды на фоне слухов оппозиционных СМИ о том, что несколько депутатов от парламентского большинства, в том числе и Сергеенко, намерены покинуть ряды законодательного органа. Пять депутатов от "Грузинской мечты" лишены мандатов &gt;&gt;Сам Сергеенко ранее на вопрос, оставляет ли он партию и мандат, не дал однозначного ответа. Лишь отметил, что для него парламент десятого созыва является последним местом работы на публичной службе и в политике. Сергеенко добавил, что предпочитает работать врачом. Между тем на прошлой неделе парламент Грузии лишил пятерых депутатов от правящей партии мандатов. Депутатские полномочия Георгия Амилахвари были досрочно прекращены в связи с его назначением на пост министра образования и науки Грузии. Решения в отношении бывшего командующего Силами обороны Грузии, генерал-лейтенанта Владимира Чачибая и Нино Иобашвили также связаны с назначениями. Чачибая стал советником премьер-министра Грузии, а Иобашвили стала советником премьера по внешнеполитическим вопросам. СМИ: в "Грузинской мечте" намечаются изменения – депутаты уходят в советники &gt;&gt;В свою очередь Георгий Хелашвили назначен советником председателя парламента Грузии. Что касается Ираклия Ковзанадзе, досрочное прекращение его депутатских полномочий не связано ни с каким назначением, он лишь написал заявление об отказе от мандата. Все вышеперечисленные политики прошли в парламент десятого созыва по партийному списку "Грузинской мечты", соответственно их места в законодательном органе займут следующие из списка. В правящей партии утверждают, что оппозиционные СМИ пытаются создать иллюзию, что "Грузинская мечта" на грани распада. Перестановки в "Грузинской мечте" – Кобахидзе рассказал чего ожидать &gt;&gt;Согласно регламенту парламента Грузии, большинство считается распущенным, если количество членов законодательного органа в парламентском большинстве становится менее 76 депутатов. В последний раз большинство оказалась под угрозой распада в октябре 2022 года, когда несколько депутатов покинули "Грузинскую мечту" и сформировали общественное движение "Сила народа". В результате у фракции "Грузинская мечта" осталось 74 депутатских кресла из 150. Несмотря на выход из партии и фракции, представители "Силы народа" решили остаться в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, давид сергеенко, владимир чачибая, георгий амилахвари, грузинская мечта, парламент грузии
грузия, новости, давид сергеенко, владимир чачибая, георгий амилахвари, грузинская мечта, парламент грузии

Экс-глава Минздрава Грузии лишился мест сразу в двух комитетах парламента

20:10 27.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer / Давид Сергеенко
Давид Сергеенко - Sputnik Грузия, 1920, 27.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
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НовостиTelegram
Сергеенко ранее сообщил, что для него парламент десятого созыва является последним местом работы на публичной службе и в политике
ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" отозвала депутата Давида Сергеенко из двух парламентских комитетов.
В понедельник на заседании бюро было принято к сведению обращение парламентского большинства об отзыве Сергеенко из комитета защиты прав человека и гражданской интеграции, членом которого Сергеенко являлся с августа 2021 года.
Кроме того, депутат отозван из комитета здравоохранения и социальных вопросов. Членом указанного комитета Сергеенко был с декабря 2020 года.
Ранее в "Грузинской мечте" анонсировали кадровые перестановки внутри команды на фоне слухов оппозиционных СМИ о том, что несколько депутатов от парламентского большинства, в том числе и Сергеенко, намерены покинуть ряды законодательного органа.
Пять депутатов от "Грузинской мечты" лишены мандатов >>
Сам Сергеенко ранее на вопрос, оставляет ли он партию и мандат, не дал однозначного ответа. Лишь отметил, что для него парламент десятого созыва является последним местом работы на публичной службе и в политике. Сергеенко добавил, что предпочитает работать врачом.
Между тем на прошлой неделе парламент Грузии лишил пятерых депутатов от правящей партии мандатов.
Депутатские полномочия Георгия Амилахвари были досрочно прекращены в связи с его назначением на пост министра образования и науки Грузии.
Решения в отношении бывшего командующего Силами обороны Грузии, генерал-лейтенанта Владимира Чачибая и Нино Иобашвили также связаны с назначениями. Чачибая стал советником премьер-министра Грузии, а Иобашвили стала советником премьера по внешнеполитическим вопросам.
СМИ: в "Грузинской мечте" намечаются изменения – депутаты уходят в советники >>
В свою очередь Георгий Хелашвили назначен советником председателя парламента Грузии.
Что касается Ираклия Ковзанадзе, досрочное прекращение его депутатских полномочий не связано ни с каким назначением, он лишь написал заявление об отказе от мандата.
Все вышеперечисленные политики прошли в парламент десятого созыва по партийному списку "Грузинской мечты", соответственно их места в законодательном органе займут следующие из списка.
В правящей партии утверждают, что оппозиционные СМИ пытаются создать иллюзию, что "Грузинская мечта" на грани распада.
Перестановки в "Грузинской мечте" – Кобахидзе рассказал чего ожидать >>
Согласно регламенту парламента Грузии, большинство считается распущенным, если количество членов законодательного органа в парламентском большинстве становится менее 76 депутатов.
В последний раз большинство оказалась под угрозой распада в октябре 2022 года, когда несколько депутатов покинули "Грузинскую мечту" и сформировали общественное движение "Сила народа". В результате у фракции "Грузинская мечта" осталось 74 депутатских кресла из 150.
Несмотря на выход из партии и фракции, представители "Силы народа" решили остаться в составе парламентского большинства.
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