https://sputnik-georgia.ru/20230404/sledite-za-svoim-ogorodom--v-natsdvizhenii-otvetili-gruzinskoy-mechte-276411736.html

"Следите за своим огородом" – в "Нацдвижении" ответили "Грузинской мечте"

"Следите за своим огородом" – в "Нацдвижении" ответили "Грузинской мечте"

Министр обороны времен президентства Саакашвили рассказал о сотрудничестве с оппозиционерами в Грузии, что привело к критике со стороны властей 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T15:02+0400

2023-04-04T15:02+0400

2023-04-04T15:02+0400

политика

грузия

новости

давид кезерашвили

леван бежашвили

грузинская мечта

единое нацдвижение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/10/250061636_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_1303592335164fbba990700be95fc97d.jpg

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Финансовый отчет партий производится почти ежемесячно – никаких вопросительных знаков не существует, заявил секретарь политсовета крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", депутат Леван Бежашвили. Экс-министра обороны Грузии Давид Кезерашвили ранее заявил, что очень мало людей сегодня помогают прозападному флангу страны, и он один из них. Кезерашвили также заявил, что общается с новым менеджментом "Нацдвижения", и отметил, что при их желании с удовольствием готов помочь. В правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" увидели в его заявлении признаки политической коррупции. "Существует служба финансового мониторинга, которая осуществляет контроль над финансами партий. Отчет составляется почти ежемесячно. Поэтому никаких вопросительных знаков не существует, и ни у одной партии нет проблем с тем, чтобы дать ответ на вопрос в этом направлении", – заявил Бежашвили. "Черная бухгалтерия" в грузинской политике, или кого финансирует экс-министр обороны>>Оппозиционер считает, что сейчас "Грузинская мечта" пытается использовать вопрос финансирования, как один из методов для запугивания политических партий, что, по мнению Бежашвили, не принесет никакого результата. "Грузинская мечта" имеет право провести расследование по любому вопросу. Но главное, чтобы они сконцентрировались на такой проблеме, как коррупция в государственных системах, где задействованы все должностные лица как на высшем, так и на муниципальном уровне… Так что пусть они сначала следят за своим огородом", – отметил Бежашвили. В правящей партии уже давно заявляют, что "Нацдвижение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения". "Есть признаки политической коррупции" – вице-спикер парламента о заявлении КезерашвилиВ 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов, отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. На внутрипартийных выборах "Нацдвижения" Кезерашвили поддержал кандидатуру Левана Хабеишвили, который в итоге и стал председателем партии. В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия находится на втором месте по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, давид кезерашвили, леван бежашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение