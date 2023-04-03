https://sputnik-georgia.ru/20230403/chernaya-bukhgalteriya-v-gruzinskoy-politike-ili-kogo-finansiruet-eks-ministr-oborony-276383285.html

"Черная бухгалтерия" в грузинской политике, или кого финансирует экс-министр обороны

"Черная бухгалтерия" в грузинской политике, или кого финансирует экс-министр обороны

Министр обороны времен президентства Саакашвили в интервью на собственном телеканале рассказал о сотрудничестве с оппозиционерами в Грузии 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T18:39+0400

2023-04-03T18:39+0400

2023-04-03T18:40+0400

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давид кезерашвили

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Представители ряда оппозиционных партий утверждают, что они не имеют никакого отношения ни к экс-министру обороны Грузии Давиду Кезерашвили, ни к его финансам. Появление Кезерашвили в эфире своего же телеканала "Формула" и сделанные им заявления вызвали большой резонанс. По словам Кезерашвили, очень мало людей сегодня помогают прозападному флангу Грузии, и он один из них. Кроме того, бывший министр обороны заявил о намерении продолжить борьбу до конца, но не уточнил вместе с кем. Лишь отметил, что не ищет партнеров. Экс-глава оборонного ведомства также заявил, что общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", и отметил, что при их желании с удовольствием готов помочь. Он также признал, что в свое время в определенной мере поддерживал оппозиционную партию "Европейская Грузия", которую основали несколько отколовшихся от ЕНД лидеров. "Есть признаки политической коррупции" – вице-спикер парламента о заявлении КезерашвилиПредставители этим двух партий пока не делали комментариев в связи с заявлением Кезерашвили, в то время как в правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" увидели в его заявлении признаки политической коррупции. По словам вице-спикера парламента Грузии Арчила Талаквадзе, в декларациях оппозиционных партий нет никаких данных о финансировании, о котором публично заявил Кезерашвили, поэтому они обязаны публично ответить на это. Ответ оппозиционных партий Депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе утверждает, что в партии нет никакой "черной бухгалтерии". "Кезерашвили нас действительно не финансирует. Наши финансы прозрачны, мы получаем финансирование из госбюджета и представляем финансовую декларацию в Службу госаудита. Никакой "черной бухгалтерии" у нас нет. Если бы это так и было, то никто бы не опередил власть в использовании черного пиара против нас", – заявил Манджгаладзе. Суд обязал экс-министра обороны Грузии возместить ущерб в 5 млн евро>>Вопрос финансирования регулирует закон – финансирование партии "Лело для Грузии" является прозрачным и публично доступным, заявила депутат Анна Нацвлишвили. "Я вообще за прозрачность, и все должны соблюдать то, что регулирует закон. Мы это соблюдаем. Давид Кезерашвили не финансирует партию… Если бы мы видели ресурс сотрудничества с Кезерашвили, мы бы сотрудничали. Мы не сотрудничаем и не собираемся с ним сотрудничать по многим причинам", – подчеркнула Нацвлишвили. Причастность Кезерашвили к финансированию "Республиканской партии" также отрицает председатель партии Хатуна Самнидзе. "Искать в оппозиции олигархов – это политический заказ "Мечты"… Я могу говорить от имени "Республиканской партии". Партию не финансировал, не финансирует Кезерашвили и не будет финансировать и в будущем", – заявила Самнидзе. Между тем в партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" назвали глупостью их финансирование со стороны Кезерашвили. По словам оппозиционного депутата и члена партии Михаила Даушвили, партия не имеет с ним никакой связи. При этом, отметил Даушвили, все имеют право участвовать в политике, однако, по мнению депутата, "управлять из тени за процессами с помощью денег неопределенного происхождения – неприемлемо". "С этим надо бороться и во власти, и в оппозиции. Это неприемлемо с обеих сторон. Все имеют право открыто участвовать в политике. Неформальное управление процессами неприемлемо для всех сторон – как для власти, так и для оппозиции", – отметил Даушвили. "Кезерашвили – наш Санта" – Кобахидзе рассказал о подарках от экс-главы Минобороны>>У нас нет и не было никакой коммуникации и нет никакого сотрудничества с Кезерашвили, утверждает депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. "Мой совет ему — вообще уйти из политики страны, как должны уйти из политики многие лидеры "Нацдвижения". У нас не было желания сотрудничать с ним, потому что свобода для нас гораздо важнее. Если кто-то дает вам деньги, они дают вам эти деньги в обмен на свободу, а мы не были готовы отдать свою свободу за деньги Кезерашвили", – заявил Хвичия. Между тем в интервью экс-министр обороны заявил, что он ушел из политики еще в 2008 году и не состоит ни в одной из партий, однако это не означает, что он не должен быть политически активным и не может иметь свою позицию. Кто такой Кезерашвили? В правящей партии уже давно заявляют, что "Нацдвижение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения". В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов, отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. На внутрипартийных выборах "Нацдвижения" Кезерашвили поддержал кандидатуру Левана Хабеишвили, который в итоге и стал председателем партии. В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия находится на втором месте по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, давид кезерашвили