https://sputnik-georgia.ru/20230405/chto-zhdet-ekonomiku-gruzii--prognoz-aziatskogo-banka-razvitiya-276430719.html

Что ждет экономику Грузии – прогноз Азиатского банка развития

Что ждет экономику Грузии – прогноз Азиатского банка развития

После прошлогоднего двузначного экономического роста Грузия должна искать пути более устойчивого развития, заявил представитель банка 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T09:01+0400

2023-04-05T09:01+0400

2023-04-05T09:01+0400

грузия

новости

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азиатский банк развития (абр)

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В 2023 году ожидается замедление темпов роста экономики Грузии из-за сокращения числа мигрантов из РФ и уменьшения притока финансовых средств, а затем небольшое восстановление в 2024 году, говорится в новом отчете Азиатского банка развития (АБР). Согласно статистике, реальный экономический рост в Грузии в январе 2023 года составил 8,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года, в феврале – 5,8%, а за два месяца экономика Грузии выросла на 7,1%. Согласно отчету, АБР прогнозирует рост ВВП Грузии на 4,5% в 2023 году. Уже в 2024 году ожидается небольшое восстановление экономики до 5% на фоне роста прибыли в сфере услуг. По его словам, чтобы укрепить свои позиции в сфере туризма и услуг и поддержания прогресса в важных инфраструктурных проектах Грузии, было бы полезно увеличить производство возобновляемой энергии, стимулировать инновации и ускорить реализацию Плана действий по охране окружающей среды. Ожидается, что инфляция, которая в 2022 году составила почти 12%, сократится вдвое до 6% в 2023 году, а затем снизится до 4% в 2024 году, приблизившись к целевому показателю центрального банка в 3%. "Это в основном связано с жесткой монетарной политикой, более слабым внутренним спросом и улучшением цепочек поставок", – говорится в сообщении. Экономика Грузии продолжает расти – статистика за февраль >>Кроме того, в текущем году АБР прогнозирует рост инвестиций на 5,5% и на 3,5% в 2024 году. Дефицит бюджета сократится до эквивалента 2,7% ВВП в 2023 году и 2,5% в 2024 году. По данным банка, прогнозируется увеличение дефицита счета текущих операций до 5% ВВП в 2023 году и до 6% в 2024 году. На фоне роста торгового дефицита ожидается, что рост экспорта замедлится до 10,7%, а затем увеличится до 11,2% в 2024 году. Также ожидается сокращение денежных переводов до 2,5 млрд долларов в год, поскольку внешний приток мигрантов будет умеренным, что, возможно, создаст давление на обменный курс. Чем грозит падение доллара в Грузии экономике страны – мнение эксперта >>Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка. Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, азиатский банк развития (абр)