https://sputnik-georgia.ru/20230405/gruziya-poluchit-bolee-46-millionov-evro-ot-vsemirnogo-banka-276433915.html
Грузия получит более 46 миллионов евро от Всемирного банка
Грузия получит более 46 миллионов евро от Всемирного банка
Средства будут направлены на содействие устойчивому сельскому хозяйству, ирригации и развитию рынка земли 05.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-05T10:02+0400
2023-04-05T10:02+0400
2023-04-05T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Всемирный банк выделит Грузии кредит в размере 46,3 миллиона евро в рамках первой операции политики зеленого и устойчивого развития страны, сообщает министерство финансов. Средства будут направлены на содействие зеленому и устойчивому развитию, устойчивому сельскому хозяйству, ирригации и развитию рынка земли. Соответствующие кредитные соглашения между Международным банком реконструкции и развития и Грузией подписали Министр финансов Лаша Хуцишвили и региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус. Программа включает в себя обязательства по изменению климата (устойчивое управление лесами, управление промышленными выбросами, производство возобновляемой энергии), смягчение условных обязательств и фискальных рисков (процедуры финансового надзора и формы управления государственными предприятиями), улучшение доступа к земле, воде и финансам (национальная инфраструктура пространственных данных, платежные системы и платежные услуги). Зеленые зоны станут в Грузии обязательными при строительстве >>Проект "Устойчивое сельское хозяйство, ирригация и земля" Грузии предусматривает выделение финансовых ресурсов в размере 69,3 млн евро. Основной целью проекта является улучшение ирригационных и дренажных услуг и сельскохозяйственного производства в Кахетии, Шида и Квемо Картли, Мцхета-Мтианети и Самегрело-Земо Сванети. Проектом предусмотрены инвестиции в ирригационный сектор, землю и сельское хозяйство, что само по себе будет способствовать развитию сельского хозяйства в стране. Грузия стала членом Всемирного банка 7 августа 1992 года. С того времени ВБ предоставил льготные кредиты и займы для финансирования более сотни проектов на общую сумму порядка 4,3 миллиарда долларов в различных секторах экономики Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, всемирный банк
грузия, новости, экономика, всемирный банк
Грузия получит более 46 миллионов евро от Всемирного банка
Средства будут направлены на содействие устойчивому сельскому хозяйству, ирригации и развитию рынка земли
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Всемирный банк выделит Грузии кредит в размере 46,3 миллиона евро в рамках первой операции политики зеленого и устойчивого развития страны, сообщает министерство финансов.
Средства будут направлены на содействие зеленому и устойчивому развитию, устойчивому сельскому хозяйству, ирригации и развитию рынка земли.
Соответствующие кредитные соглашения между Международным банком реконструкции и развития и Грузией подписали Министр финансов Лаша Хуцишвили и региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.
Программа включает в себя обязательства по изменению климата (устойчивое управление лесами, управление промышленными выбросами, производство возобновляемой энергии), смягчение условных обязательств и фискальных рисков (процедуры финансового надзора и формы управления государственными предприятиями), улучшение доступа к земле, воде и финансам (национальная инфраструктура пространственных данных, платежные системы и платежные услуги).
Проект "Устойчивое сельское хозяйство, ирригация и земля" Грузии предусматривает выделение финансовых ресурсов в размере 69,3 млн евро.
Основной целью проекта является улучшение ирригационных и дренажных услуг и сельскохозяйственного производства в Кахетии, Шида и Квемо Картли, Мцхета-Мтианети и Самегрело-Земо Сванети.
Проектом предусмотрены инвестиции в ирригационный сектор, землю и сельское хозяйство, что само по себе будет способствовать развитию сельского хозяйства в стране.
Грузия стала членом Всемирного банка 7 августа 1992 года. С того времени ВБ предоставил льготные кредиты и займы для финансирования более сотни проектов на общую сумму порядка 4,3 миллиарда долларов в различных секторах экономики Грузии.