https://sputnik-georgia.ru/20230405/gruziya-poluchit-bolee-46-millionov-evro-ot-vsemirnogo-banka-276433915.html

Грузия получит более 46 миллионов евро от Всемирного банка

Грузия получит более 46 миллионов евро от Всемирного банка

Средства будут направлены на содействие устойчивому сельскому хозяйству, ирригации и развитию рынка земли 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T10:02+0400

2023-04-05T10:02+0400

2023-04-05T10:02+0400

грузия

новости

экономика

всемирный банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/19/249800261_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_3375cebb5c1729dfca7391b242075caf.jpg

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Всемирный банк выделит Грузии кредит в размере 46,3 миллиона евро в рамках первой операции политики зеленого и устойчивого развития страны, сообщает министерство финансов. Средства будут направлены на содействие зеленому и устойчивому развитию, устойчивому сельскому хозяйству, ирригации и развитию рынка земли. Соответствующие кредитные соглашения между Международным банком реконструкции и развития и Грузией подписали Министр финансов Лаша Хуцишвили и региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус. Программа включает в себя обязательства по изменению климата (устойчивое управление лесами, управление промышленными выбросами, производство возобновляемой энергии), смягчение условных обязательств и фискальных рисков (процедуры финансового надзора и формы управления государственными предприятиями), улучшение доступа к земле, воде и финансам (национальная инфраструктура пространственных данных, платежные системы и платежные услуги). Зеленые зоны станут в Грузии обязательными при строительстве >>Проект "Устойчивое сельское хозяйство, ирригация и земля" Грузии предусматривает выделение финансовых ресурсов в размере 69,3 млн евро. Основной целью проекта является улучшение ирригационных и дренажных услуг и сельскохозяйственного производства в Кахетии, Шида и Квемо Картли, Мцхета-Мтианети и Самегрело-Земо Сванети. Проектом предусмотрены инвестиции в ирригационный сектор, землю и сельское хозяйство, что само по себе будет способствовать развитию сельского хозяйства в стране. Грузия стала членом Всемирного банка 7 августа 1992 года. С того времени ВБ предоставил льготные кредиты и займы для финансирования более сотни проектов на общую сумму порядка 4,3 миллиарда долларов в различных секторах экономики Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, всемирный банк