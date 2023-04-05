https://sputnik-georgia.ru/20230405/kak-prazdnuyut-blagoveschenie-bogoroditsy-2023-traditsii-i-obychai-prazdnika-276464951.html

Как празднуют Благовещение Богородицы 2023? Традиции и обычаи праздника

Как празднуют Благовещение Богородицы 2023? Традиции и обычаи праздника

Один из главных церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы, православные празднуют 7 апреля 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T21:21+0400

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Верующие на Благовещение Пресвятой Богородицы вспоминают, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть, что через нее придет в мир Спаситель. Какого числа Благовещение Пресвятой Богородицы 2023? Церковный календарь >>Как празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, о традициях и обычаях праздника, читайте в материале Sputnik Грузия. Как празднуют Благовещение В древние времена на Руси была традиция выпускать в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы из клеток и сетей птиц на волю. Этот обычай, возрожденный в 1995-м, соблюдают и теперь во многих храмах. По традиции крестьяне на Благовещение Пресвятой Богородицы по числу домочадцев в семье пекли просфоры – пресный церковный хлеб, который обязательно освящали в храме. Освещенный хлеб по традиции съедали натощак, а крошки добавляли в семена и в корм для домашних животных. Люди верили, что благодаря этому обычаю скот будет здоровым и плодовитым, а урожай – богатым. В давние времена Благовещение Пресвятой Богородицы считали праздником весны – началом нового сельскохозяйственного года. Поэтому перед посевом зерно освящали, ставя благовещенскую икону рядом с ним. В старину был обычай "закликать весну" на Благовещение. В праздник по традиции разводили костер, водили вокруг него хороводы и пели "веснянки". Благовещенский костер считали лучшей защитой от сглаза, порчи и болезней, поэтому обязательно прыгали через огонь. По обычаю, на Благовещение Пресвятой Богородицы как можно громче звонили в колокольчик, били в медную посуду и колотушки, чтобы защитить скотину от волков. Люди верили, что на каком расстоянии слышен звук, на таком и будут держаться волки от домашних животных. Материал подготовлен на основе открытых источников Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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справки , религия , религиозный праздник, церковный праздник, календарь религиозных праздников