https://sputnik-georgia.ru/20230405/kolichestvo-poezdok-na-obschestvennom-transporte-v-tbilisi-bet-rekordy-276445928.html

Количество поездок на общественном транспорте в Тбилиси бьет рекорды

Количество поездок на общественном транспорте в Тбилиси бьет рекорды

Мэрия планирует увеличить пропускную способность общественного транспорта и сократить пробки 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T13:29+0400

2023-04-05T13:29+0400

2023-04-05T13:47+0400

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мэрия тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Количество поездок на общественном транспорте в Тбилиси в в январе-феврале 2023 году увеличилось на 43% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщил столичный мэр на заседании городского правительства. Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров.Увеличение показателей говорит о том, что транспортная реформа в Тбилиси идет в правильном направлении и подходы, используемые в европейских городах, успешно внедряются в Тбилиси, отметил мэр. Так, 28 марта 2023 года был зафиксирован рекордный показатель по использованию общественного транспорта: почти 1,4 миллиона проездов, из них 580 816 – на автобусе. Рост пассажиропотока наблюдается и в метро. К примеру, 23 декабря 2022 года Тбилисский метрополитен обслужил 527 636 пассажиров.Новые автобусные линии появятся в Тбилиси>>"Конечно, запланированные мероприятия будут доведены до конца, как с точки зрения внедрения новой сети общественного транспорта, так и для добавления отдельных автобусных полос и соединения их друг с другом", – заявил Каладзе.Мэр напомнил, что в рамках транспортной реформы полностью обновлен автопарк автобусов и микроавтобусов, осуществляется реконструкция метро, разработан конкретный план действий для улучшения доступности станций метро и обновления территорий около станций. Обновлена и задействована канатная дорога, соединяющая высотный корпус Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили и район Багеби. В конце года будет задействован канатный маршрут, связывающий проспект Руставели с Мтацминдой, отметил Каладзе. Мэр города подчеркнул, что параллельно идет внедрение новой сети общественного транспорта по всей столице. Для того, чтобы автобусы могли передвигаться беспрепятственно, в разных районах Тбилиси, на самых важных транспортных узлах, создается соответствующая инфраструктура. Это поможет искоренить существующие задержки с передвижением транспорта и сделать проезд еще более комфортным. Сколько власти Тбилиси потратят на город в 2023 году – основные приоритеты>>Каладзе также напомнил, что в 2023 году начнется процесс закупки 18-метровых автобусов. Новые автобусы будут курсировать по десяти основным транспортным коридорам столицы. Мэр также предоставил статистические данные, согласно которым в 2016 году в Тбилиси передвигались около 300 тысяч автомобилей, а на сегодняшний день их количество колеблется от 580 тысяч до 600 тысяч. В Европе автомобили есть у 70% населения, однако в течение пяти дней в неделю ими пользуются 12% жителей. В Тбилиси автомобили есть у около 45% населения, но больше чем 5 дней в неделю ими пользуются 97% автомобилистов."Друзья, вот в такой реальности нам приходится проводить транспортную реформу, которая является безальтернативным и единственно правильным путем для того, чтобы передвижение в Тбилиси стало организованным", – отметил Каладзе. Мэр еще раз заявил, что главным приоритетом транспортной политики столицы является развитие общественного транспорта и сокращение количества частных транспортных средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, мэрия тбилиси, каха каладзе