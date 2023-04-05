https://sputnik-georgia.ru/20230405/obnovlenie-prospekta-tsereteli-v-tbilisi---kogda-nachnetsya-i-zakonchitsya-276443784.html

Обновление проспекта Церетели в Тбилиси – когда начнется и закончится

Обновление проспекта Церетели в Тбилиси – когда начнется и закончится

Ремонтные работы на проспекте Церетели завершатся в январе 2024 года 05.04.2023, Sputnik Грузия

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2023-04-05T13:22+0400

грузия

новости

каха каладзе

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Ремонтные работы на проспекте Церетели в Тбилиси начнутся после пасхальных праздников, заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства. Пасхальные праздники в Грузии в этом году продлятся с 14 по 17 апреля, это выходные дни.На проспекте Церетели обновят и заменят подземные коммуникации, сети водоснабжения, газоснабжения, сточные каналы. Кроме того, появится новая система освещения, а на проезжей части уложат новую асфальтовую дорогу, обустроят тротуары, также появятся островки безопасности и надземные пешеходные переходы.Ремонт завершен: станция метро "Гоциридзе" начинает работу>>Для общественного транспорта на проезжей части будет выделена автобусная линия. Помимо этого, пройдут работы по озеленению, инфраструктура будет адаптирована для лиц с ограниченными возможностями.Вместе с ремонтом проспекта Церетели планируется полное обновление 152-метрового моста Шаликашвили, так называемого Дидубийского моста, который был построен в 1953 году и с тех пор не обновлялся. По словам мэра, Дидубийский мост будет обновлен так, что не потеряет прежний облик.На восстановление и обновление проспекта Церетели из столичного бюджета выделено более 28,4 миллиона лари (11,1 миллиона долларов).Восстановительные работы осуществит Городская служба развития инфраструктуры. Работы завершатся в январе 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, каха каладзе, мэрия тбилиси