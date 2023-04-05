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Очередной раунд Женевских переговоров пройдет 5 апреля

Очередной раунд Женевских переговоров пройдет 5 апреля

Участники Женевских переговоров должны были встретиться в феврале, но встречу перенесли на апрель 05.04.2023, Sputnik Грузия

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женевские переговоры

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Очередной, 57-й, раунд международных женевских переговоров состоится 5 апреля, сообщает телекомпания "Имеди".В международных женевских переговорах принимают участие представители Грузии, России, де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона, а также представители США, ООН, Евросоюза и ОБСЕ.Очередной раунд переговоров должен был состояться в феврале, но, по словам специального представителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, его пришлось отложить. Между тем сопредседатели переговоров в совместно заявлении подтвердили готовность к участию в консультациях со всеми участникам. Предыдущий, 56-й раунд, Женевских переговоров состоялся 5 октября 2022 года. ОБСЕ готова углубить сотрудничество с Грузией – генсек>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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