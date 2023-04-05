https://sputnik-georgia.ru/20230405/v-gruzii-izuchayut-bolee-sotni-zhalob-na-vozmozhnoe-narushenie-prav-potrebiteley-276431475.html

В Грузии изучают более сотни жалоб на возможное нарушение прав потребителей

В Грузии изучают более сотни жалоб на возможное нарушение прав потребителей

По информации агентства, 80% обращений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли, а 20% – к случаю покупки товара на месте 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T07:01+0400

2023-04-05T07:01+0400

2023-04-05T07:01+0400

грузия

новости

общество

защита прав потребителей

ираклий леквинадзе

агентство конкуренции грузии

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В Национальное агентство конкуренции с 1 ноября 2022 года подано 194 жалоб от потребителей в связи с возможным нарушением их прав, 118 из которых ведомство уже изучает, заявил глава Агентства Ираклий Леквинадзе. За пять месяцев Агентство конкуренции в 49 случаях оформило 28 соглашений в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые предположительно пострадали в результате их торговой политики. В Грузии изучают десятки случаев возможного нарушения прав потребителей >>Агентство активно следит за процессом выполнения обязательств, взятых на себя компаниями. На данный момент вопросы по 11 случаям полностью исчерпаны. В этот же период по решению ведомства подтверждены пять фактов нарушений прав группы потребителей – в 16 случаях, а в двух случаях нарушение не подтвердилось. По информации агентства, 80% обращений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли, а 20% – к случаю покупки товара на месте. По регионам лидирует Тбилиси с 90%, за ним следует Имерети с 4% и Аджария с 3%. Согласно полученным и обработанным данным, требование о возврате денег составляет 57%, о ремонте или возврате бракованного товара – 58%, о запрете вводящих в заблуждение действий – 21%, о безусловном возврате товара – 9%, о прочем – 49%. Как защищаются права потребителей в Грузии - отчет Агентства конкуренции >>В отчетном периоде, согласно поступившим жалобам, 74% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 11% – транспорт и складирование, 1% – информация и связь, 14% – прочие виды деятельности. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на защиту прав потребителей и регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Уже с 1 ноября потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, защита прав потребителей, ираклий леквинадзе, агентство конкуренции грузии