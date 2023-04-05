https://sputnik-georgia.ru/20230405/ya-ne-uydu-v-otstavku---glava-popechitelskogo-soveta-ovg-rezko-otvetil-gosdepu-ssha-276454187.html

"Я не уйду в отставку!" – глава Попечительского совета ОВГ резко ответил Госдепу США

"Я не уйду в отставку!" – глава Попечительского совета ОВГ резко ответил Госдепу США

Доклад Госдепа основан на необъективных данным НПО, считает Васил Маглаперидзе 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T16:38+0400

2023-04-05T16:38+0400

2023-04-05T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Председатель Попечительского совета Общественного вещателя Грузии Васил Маглаперидзе заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на обеспокоенность Государственного департамента США. Ранее Госдеп опубликовал доклад, в котором говорится, что независимые СМИ в Грузии были активны и выражали широкий спектр мнений, однако были и провалы. В документе говорится, что "Коалиция по адвокатированию медиа" выразила обеспокоенность тем, что Маглаперидзе, как руководитель Совета, нанесет ущерб беспристрастной миссии ОВГ. Маглаперидзе был гендиректором ОВГ, а также заместителем председателя правящей партии и членом политсовета "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Избран глава попечительского совета Общественного вещателя Грузии>>"Некоторые сочтут кощунством, если я не соглашусь с "обеспокоенностью", высказанной на мой счет в отчете Госдепартамента, но у меня есть много аргументов с уверенностью сказать, что внесение мнения какой-либо неправительственной организации в отчет Госдепа без хорошей проверки и изучения является огромной ошибкой", – написал Маглаперидзе на своей странице в соцсети. По его словам, из-за подобной, казалось бы, безобидной "обеспокоенности" Конституция и закон теряют смысл, а также меняются судьбы людей. "Что касается беспокойства. Я тоже крайне обеспокоен, и у меня есть на то основания – я совершенно ясно вижу, что одна группа единомышленников настойчиво пытается получить контроль над общественным вещателем", – написал Маглаперидзе. Маглаперидзе сообщил, что в отчете Госдепа написано, что он наносит вред миссии телевидения."Именно для этого была сделана такая оценка без каких-либо оснований и аргументов, чтобы сейчас использовать эту запись в качестве механизма давления и воздействия", – написал Маглаперидзе. Васил Маглаперидзе покидает пост зампредседателя "Грузинской мечты">>В то же время это предупреждение и для других: те, кто не будет подчиняться указаниям "Коалиции по адвокатированию медиа", тоже попадет в отчет Госдепа, отметил Маглаперидзе. "Мне очевидно указывают, что я должен уйти из Попечительского совета Общественного вещателя по собственному желанию и освободить это место для кандидата, приемлемого для "Коалиции по адвокатированию медиа", – пишет Маглаперидзе. На телевидении должны работать только те члены попечительского совета, продюсеры, режиссеры, ведущие и журналисты, которые слушаются указаниий "Коалиции по адвокатированию медиа", считает он. Как отметил Маглаперидзе, очень грустно и тревожно, когда в доклад Госдепартамента США попадает непроверенная информация, не проверятся и то, насколько сам источник информации заслуживает доверия. "Если бы при составлении доклада они проверили, то легко увидели бы, что среди авторов посланного в Госдеп "доноса" есть люди, которые много лет назад руководили Общественным вещателем и которые не только навредили, но и полностью разрушили миссию телевидения", – отметил Маглаперидзе. Доклад Госдепа США основан на субъективных выводах НПО – премьер Грузии>>Часть членов "Коалиции по адвокатированию медиа" очень активно участвует в политических процессах и, можно сказать, что действуют гораздо более эффективно, чем многие оппозиционные партии, заявил он."Это их право, тем более, что неправительственный сектор в Грузии традиционно тесно связан с политическими партиями", – подчеркнул он. Маглаперидзе также отметил, что после "революции роз", которая произошла в 2003 году, государственный сектор в основном заполнился представителями НПО, а после поражения на выборах в 2012 году их большая часть вновь вернулась в неправительственный сектор. По словам Маглаперидзе, у них есть четкие политические цели и они не могут не быть предвзятыми при определении миссии ОВГ. Есть обоснованное подозрение, что они стремятся усилить влияние на телевидение, отметил он. Маглаперидзе был избран председателем Попечительского совета ОВГ в апреле 2022 года. А до того, с января 2017 года по 18 августа 2020 года, он занимал должность гендиректора ОВГ. Он ушел в отставку по собственному желанию, связав это с предстоящими выборами в парламент. Попечительский совет состоит из девяти членов, из которых трое избираются по квоте парламентского большинства, 3 – от оппозиции, 2 – от народного защитника и 1 – от Верховного Совета Аджарской Автономной Республики. "Коалиция по адвокатированию медиа" состоит из 16 неправительственных организаций. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, васил маглаперидзе, госдепартамент сша