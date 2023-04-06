https://sputnik-georgia.ru/20230406/lider-gruzinskoy-mechty-za-zayavleniem-ssha-o-sanktsiyakh-stoyat-korruptsionnye-protsessy-276469516.html

Кобахидзе: за заявлением о санкциях США против судей Грузии стоят коррупционные процессы

Кобахидзе: за заявлением о санкциях США против судей Грузии стоят коррупционные процессы

Тот, кто дал госсекретарю на подпись этот документ, совершил не только ошибку, но и преступление, заявил Кобахидзе 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T00:43+0400

2023-04-06T00:43+0400

2023-04-06T01:33+0400

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михаил чинчаладзе

валериан церцвадзе

высший совет юстиции

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Те, кто стоит за заявлением госсекретаря США о визовых санкциях для грузинских судей, не считают Грузию государством, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Соединенные Штаты Америки ввели визовые санкции в отношении сразу четырех членов Высшего совета юстиции Грузии: Левана Мурусидзе, Михаила Чинчаладзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе. Грузинских судей обвинили в "значительной коррупции". Он также вспомнил прошлые нападки на судебную систему, обвинив в этом "иностранных агентов и их хозяев". "Они не смотрят на Грузию, как на государство, и не признают нашу государственность", - отметил Кобахидзе. При этом, по его словам, задача власти защитить государственные интересы страны. Кобахидзе также выразил уверенность, что власти, как и раньше, удастся доказать свою правоту. В то же время лидер правящей партии высказал недоумение тем, что США не представили доказательств коррупции. "В заявлении ноль доказательств. Они что-то скрывают от нас? Совершенно преступление и они от нас скрывают и почему? Это несерьезно", - сказал Кобахидзе. По его словам, существует политический интерес вмешательства в судебную систему Грузии. И тот, кто дал госсекретарю на подпись этот документ, совершил не только преступление, но и ошибку. "Ответ посольства, что США не собираются делиться информацией о преступлениях судей, говорит о грубой попытке политизировать систему правосудия. И это категорически неприемлемо", - утверждает Кобахидзе. Что касается причин обвинения судей в коррупции, то, по словам посла США Келли Дегнан, решение было основано на достоверной информации, что эти судьи злоупотребляли публичной должностью участием в коррупционных сделках, предложением другим судьям незаконной выгоды или давлением, чтобы получить решения в пользу их политических союзников, и осуществляли манипуляции с назначением судей с целью получения личной выгоды. В посольстве отмечают, что собранная информация о судьях достаточна для стандартов американского законодательства для введения визовых санкций, а расследование коррупции в Грузии является полномочием грузинских правоохранительных органов. Судьи попавшие под санкции Леван Мурусидзе – самый скандально известный судья Грузии из-за приговоров по резонансным делам при президентстве Михаила Саакашвили. Сам Мурусидзе заявляет, что ничего противозаконного не совершал и во время рассмотрения дел руководствовался законами, которые действовали при прежних властях, и иных решений принимать не мог. Уже при правлении "Грузинской мечты" Леван Мурусидзе продолжил карьеру судьи и получил бессрочное назначение на пост судьи. НПО и оппозиция обвиняют его в руководстве "судебным кланом" в Грузии, который якобы выполняет задания правящей партии в отношении политических конкурентов. Попавший под санкции судья: США пытаются подчинить себе суд >>Михаил Чинчаладзе как судья не участвовал в громких делах, однако оппозиция не раз обвиняла его в посредничестве между судом и другими ветвями власти. При этом уже бывший замглавы СГБ Грузии осужденный Сосо Гогашвили назвал Чинчаладзе заказчиком давления на судей со стороны СГБ по конкретным делам. Валериан Церцвадзе, будучи главой Тбилисского аппеляционного суда, был связан с историей, поставившей под сомнение беспристрастность суда в тяжбе между двумя частными компаниями iTechnic и iPlus. Родственники судьи оказались владельцами компании iTechnic, в пользу которой завершилась тяжба. А вот имя Ираклия Шенгелия связывают с фактом непотизма. Его супруга, сестра и племянница начали работу в судебной системе после его назначения. Кроме того, он также будучи членом Высшего совета юстиции, проголосовал за назначение своего зятя судьей Верховного суда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, высший совет юстиции