https://sputnik-georgia.ru/20230406/molodoy-rezhisser-naznachen-khudrukom-odnogo-iz-stareyshikh-teatrov-gruzii-276490662.html

Молодой режиссер назначен худруком одного из старейших театров Грузии

Молодой режиссер назначен худруком одного из старейших театров Грузии

Саба Асламазишвили будет худруком в течение четырех лет 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T16:17+0400

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2023-04-06T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Художественным руководителем Государственного профессионального театра им. В. Гуния портового города Поти назначен 27-летний режиссер Саба Асламазишвили, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи. Государственный грузинский драматический театр в центре третьего по величине в Грузии портового города Поти был открыт в 1882 году. С 1963 года театр носит имя известного грузинского режиссера, драматурга, критика, актера Валериана Гуния. Ежегодно в театре проходит международный фестиваль региональных театров. Конкурс для поиска худрука театра был объявлен во второй раз, так как по результатам первого ни один из кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов. Спустя 100 лет: Тбилисский театр оперы и балета вновь готовит премьеру "Даиси">>Саба Асламазишвили займет должность с 1 июля на четыре года. В 2013-2017 годах Саба Асламазишвили учился на факультете наук и искусств Государственного университета Илии, в 2018-2021 годы – в Государственном университете театра и кино Грузии им. Шота Руставели. В студенческие годы поставил спектакли: "Актеры, которые не видят", отрывок из пьесы "Царь Эдип", "Метаморфозы" Овидия Назона, "Первая любовь" Сэмюэля Беккета и "Враг света" Генрика Ибсена. Саба Асламазишвили – основатель независимой театральной компании "Ящерица". Кроме того, с 2018 года по сей день Асламазишвили поставил ряд спектаклей в частных и государственных театрах Тбилиси и в регионах. В 2019 году Саба Асламазишвили стал номинантом премий "Цинандали" и "Дуруджи" со спектаклем "Марат/Сади" (театр Государственного университета Илии). За этот же спектакль в 2021 году его наградили "Серебряным зонтом" и специальным призом на Ташкентском международном молодежном театральном форуме. В 2020 году Асламазишвили стал победителем фестиваля цифровых театров в номинации "Голос зрителей" со спектаклем "Беда". В 2021 году получил премию имени Шалвы (Мумуша) Гацерилия за спектакль "Беда" (Театр юного зрителя им. Нодара Думбадзе). В 2023 году получил Гран-при за спектакль "Счастье Ирине" на премии Грузинского театрального общества. В феврале 2023 года министерство культуры пригласило Сабу Асламазишвили на должность художественного руководителя "Сигнахского театрального фестиваля", основанного при поддержке Минкульта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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