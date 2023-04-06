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Перспективы зеленой энергетики обсудили премьер Грузии и глава МИД Венгрии
Перспективы зеленой энергетики обсудили премьер Грузии и глава МИД Венгрии
Стороны также обсудили динамику плодотворного сотрудничества двух стран в различных сферах 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T15:57+0400
2023-04-06T15:57+0400
2023-04-06T16:00+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Стратегическое значение проекта подводного электрического кабеля по дну Черного моря обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, сообщает пресс-служба администрации правительства. На встрече, состоявшейся в аппарате правительства, Ираклий Гарибашвили и Петер Сийярто подчеркнули приоритетность проектов зеленой энергетики. Стороны также обсудили динамику плодотворного сотрудничества двух стран в различных сферах и прогресс, достигнутый Грузией в процессе евроинтеграции. На встрече была подчеркнута динамика развития растущего двустороннего товарооборота. Премьер Венгрии назвал аморальным решение Евросоюза по Грузии >>Ираклий Гарибашвили поблагодарил Петера Сийярто за его непоколебимую поддержку Грузии на пути европейской интеграции. Было отмечено, что отчет, опубликованный Еврокомиссией, четко отражает прогресс, достигнутый Грузией на пути европейской интеграции. Лидеры Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии 17 декабря 2022 года подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии. Проект предусматривает прокладку подводного электрокабеля в Черном море, по которому будут происходить подача электроэнергии и обмен цифровыми данными. Торговый оборот между Грузией и Венгрией в 2022 году составил около 61 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, венгрия, черное море, ираклий гарибашвили, петер сийярто, еврокомиссия
грузия, новости, экономика, венгрия, черное море, ираклий гарибашвили, петер сийярто, еврокомиссия
Перспективы зеленой энергетики обсудили премьер Грузии и глава МИД Венгрии
15:57 06.04.2023 (обновлено: 16:00 06.04.2023)
Стороны также обсудили динамику плодотворного сотрудничества двух стран в различных сферах
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Стратегическое значение проекта подводного электрического кабеля по дну Черного моря обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, сообщает пресс-служба администрации правительства.
На встрече, состоявшейся в аппарате правительства, Ираклий Гарибашвили и Петер Сийярто подчеркнули приоритетность проектов зеленой энергетики. Стороны также обсудили динамику плодотворного сотрудничества двух стран в различных сферах и прогресс, достигнутый Грузией в процессе евроинтеграции.
На встрече была подчеркнута динамика развития растущего двустороннего товарооборота.
Ираклий Гарибашвили поблагодарил Петера Сийярто за его непоколебимую поддержку Грузии на пути европейской интеграции. Было отмечено, что отчет, опубликованный Еврокомиссией, четко отражает прогресс, достигнутый Грузией на пути европейской интеграции.
Лидеры Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии 17 декабря 2022 года подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии. Проект предусматривает прокладку подводного электрокабеля в Черном море, по которому будут происходить подача электроэнергии и обмен цифровыми данными.
Торговый оборот между Грузией и Венгрией в 2022 году составил около 61 миллиона долларов.