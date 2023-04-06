Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230406/sanktsii-ssha-dlya-gruzinskikh-sudey--oppozitsiya-trebuet-sozdat-sledstvennuyu-komissiyu-276502989.html
Санкции США для грузинских судей – оппозиция требует создать следственную комиссию
Санкции США для грузинских судей – оппозиция требует создать следственную комиссию
Оппозиционеры намерены обратиться к президенту с просьбой созвать внеочередное заседание парламента, чтобы инициировать создание следственной комиссии 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T18:39+0400
2023-04-06T18:39+0400
санкции сша против судей грузии
новости
политика
грузия
тамар кордзая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/04/251929502_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_fd63e9bdd3e72e10780f88bb3b9c186a.jpg
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Оппозиционные партии и независимые депутаты выступили с инициативой создать следственную парламентскую комиссию для расследования коррупции в судебной системе. Накануне США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. "Мы считаем, что сегодня каждый человек, исходя из своей позиции, обязан проявить ответственность и действовать исходя из нее. Поэтому в ближайшее время мы хотим поставить вопрос об инициировании следственной комиссии в парламенте создать ее", – сказала депутат Тамара Кордзая. Список может расшириться – реакция оппозиции Грузии на введение санкций США против судей&gt;&gt;Оппозиционные депутаты намерены обратиться к президенту для созыва внеочередного заседания парламента на комитетской неделе. Между тем, часть неправительственных организаций потребовали возбуждения уголовного дела в отношении судей, попавших под санкции. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/04/251929502_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_761b2f692eea73247c9764dc8379d2c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
санкции сша против судей грузии, новости, политика, грузия, тамар кордзая
санкции сша против судей грузии, новости, политика, грузия, тамар кордзая

Санкции США для грузинских судей – оппозиция требует создать следственную комиссию

18:39 06.04.2023
© Facebook / Republican Party Депутат парламента Тамар Кордзая
Депутат парламента Тамар Кордзая - Sputnik Грузия, 1920, 06.04.2023
© Facebook / Republican Party
Подписаться на
НовостиTelegram
Оппозиционеры намерены обратиться к президенту с просьбой созвать внеочередное заседание парламента, чтобы инициировать создание следственной комиссии
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Оппозиционные партии и независимые депутаты выступили с инициативой создать следственную парламентскую комиссию для расследования коррупции в судебной системе.
Накануне США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии.
"Мы считаем, что сегодня каждый человек, исходя из своей позиции, обязан проявить ответственность и действовать исходя из нее. Поэтому в ближайшее время мы хотим поставить вопрос об инициировании следственной комиссии в парламенте создать ее", – сказала депутат Тамара Кордзая.
Список может расшириться – реакция оппозиции Грузии на введение санкций США против судей>>
Оппозиционные депутаты намерены обратиться к президенту для созыва внеочередного заседания парламента на комитетской неделе.
Между тем, часть неправительственных организаций потребовали возбуждения уголовного дела в отношении судей, попавших под санкции.
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0