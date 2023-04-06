https://sputnik-georgia.ru/20230406/sanktsii-ssha-dlya-gruzinskikh-sudey--oppozitsiya-trebuet-sozdat-sledstvennuyu-komissiyu-276502989.html

Санкции США для грузинских судей – оппозиция требует создать следственную комиссию

Санкции США для грузинских судей – оппозиция требует создать следственную комиссию

Оппозиционеры намерены обратиться к президенту с просьбой созвать внеочередное заседание парламента, чтобы инициировать создание следственной комиссии 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T18:39+0400

2023-04-06T18:39+0400

2023-04-06T18:39+0400

санкции сша против судей грузии

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политика

грузия

тамар кордзая

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Оппозиционные партии и независимые депутаты выступили с инициативой создать следственную парламентскую комиссию для расследования коррупции в судебной системе. Накануне США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. "Мы считаем, что сегодня каждый человек, исходя из своей позиции, обязан проявить ответственность и действовать исходя из нее. Поэтому в ближайшее время мы хотим поставить вопрос об инициировании следственной комиссии в парламенте создать ее", – сказала депутат Тамара Кордзая. Список может расшириться – реакция оппозиции Грузии на введение санкций США против судей>>Оппозиционные депутаты намерены обратиться к президенту для созыва внеочередного заседания парламента на комитетской неделе. Между тем, часть неправительственных организаций потребовали возбуждения уголовного дела в отношении судей, попавших под санкции. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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санкции сша против судей грузии, новости, политика, грузия, тамар кордзая