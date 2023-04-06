https://sputnik-georgia.ru/20230406/spisok-mozhet-rasshiritsya--reaktsiya-oppozitsii-gruzii-na-vvedenie-sanktsiy-ssha-protiv-sudey-276484544.html

Список может расшириться – реакция оппозиции Грузии на введение санкций США против судей

Список может расшириться – реакция оппозиции Грузии на введение санкций США против судей

О введении санкций против членов Высшего совета юстиции Грузии сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T12:51+0400

2023-04-06T12:51+0400

2023-04-06T13:06+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Представители оппозиционных партий Грузии поприветствовали решение США о введении визовых санкций для грузинских судей, назвали его беспрецедентным и не исключили, что список будет расширен.Соединенные Штаты Америки ввели визовые санкции в отношении сразу четырех членов Высшего совета юстиции Грузии: Левана Мурусидзе, Михаила Чинчаладзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе. Грузинских судей обвинили в "значительной коррупции". Мурусидзе и другие судьи из Грузии попали под санкции США>>По словам председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили, решение США является историческим и беспрецедентным. "Это яркое подтверждение того, что в Грузии есть клановый, коррумпированный суд и все политические заключенные, которые сегодня отбывают наказание по решениям этого коррумпированного, политически мотивированного суда, должны быть немедленно освобождены", – заявил Хабеишвили на брифинге. По его словам, процесс начат, и это политический сигнал для остальных людей, которые уничтожают грузинское государство. "Это послание для вас, и вы следующие в очереди", – заявил Хабеишвили. Свою позицию в связи с решением США экс-премьер Грузии и лидер оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария опубликовал на своей странице в соцсети. "Введение санкций США в отношении грузинских судей — это четкий сигнал о том, что ответственность будет персональной для всех, кто подрывает грузинскую демократию и верховенство права… Сейчас главное, чтобы не пострадало европейское будущее страны", – написал Гахария. Кобахидзе: за заявлением о санкциях США против судей Грузии стоят коррупционные процессы>>Этот шаг США является окончательным вердиктом для властей Грузии, который подтверждает, что Вашингтон и Запад полностью и окончательно исчерпали мандат доверия к правительству "Грузинской мечты", об это говорится в заявлении оппозиционной партии "Лело для Грузии". "Партнеры Грузии дали достаточно времени правительству, которое продолжало подрывать грузинскую демократию, осуществлять политическое правосудие, преследовать политических оппонентов, преследовать свободные СМИ и отстранять страну от международного сообщества", – говорится в заявлении партии. В свою очередь лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе не исключает, что список лиц, которые попадут под санкции, может расшириться. "Во-первых, корабль "Грузинской мечты" тонет. И во-вторых, эти четверо судьей только начало и сигнал для всех других судей, что список может расшириться, и я прямо им говорю не следовать за тонущим кораблем", – заявил Вашадзе. Попавший под санкции судья: США пытаются подчинить себе суд >>Что касается причин обвинения судей в коррупции, то, по словам посла США Келли Дегнан, решение было основано на достоверной информации, что эти судьи злоупотребляли публичной должностью, участием в коррупционных сделках, предложением другим судьям незаконной выгоды или давлением, чтобы получить решения в пользу их политических союзников, и осуществляли манипуляции с назначением судей с целью получения личной выгоды.В посольстве отмечают, что собранная информация о судьях достаточна для стандартов американского законодательства для введения визовых санкций, а расследование коррупции в Грузии является полномочием грузинских правоохранительных органов.Между тем, по словам лидера правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе, за решением США стоят коррупционные процессы.Судьи попавшие под санкции Леван Мурусидзе – самый скандально известный судья Грузии из-за приговоров по резонансным делам при президентстве Михаила Саакашвили. Сам Мурусидзе заявляет, что ничего противозаконного не совершал и во время рассмотрения дел руководствовался законами, которые действовали при прежних властях, и иных решений принимать не мог. Судья раздора >>Уже при правлении "Грузинской мечты" Леван Мурусидзе продолжил карьеру судьи и получил бессрочное назначение на пост судьи. НПО и оппозиция обвиняют его в руководстве "судебным кланом" в Грузии, который якобы выполняет задания правящей партии в отношении политических конкурентов. Михаил Чинчаладзе как судья не участвовал в громких делах, однако оппозиция не раз обвиняла его в посредничестве между судом и другими ветвями власти. При этом уже бывший замглавы СГБ Грузии осужденный Сосо Гогашвили назвал Чинчаладзе заказчиком давления на судей со стороны СГБ по конкретным делам. Валериан Церцвадзе, будучи главой Тбилисского аппеляционного суда, был связан с историей, поставившей под сомнение беспристрастность суда в тяжбе между двумя частными компаниями iTechnic и iPlus. Родственники судьи оказались владельцами компании iTechnic, в пользу которой завершилась тяжба. А вот имя Ираклия Шенгелия связывают с фактом непотизма. Его супруга, сестра и племянница начали работу в судебной системе после его назначения. Кроме того, он, также будучи членом Высшего совета юстиции, проголосовал за назначение своего зятя судьей Верховного суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, санкции сша против судей грузии