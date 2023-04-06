https://sputnik-georgia.ru/20230406/turpotentsial-adzharii-byl-predstavlen-na-vystavke-selskogo-turizma-v-italii-276501876.html

Турпотенциал Аджарии был представлен на выставке сельского туризма в Италии

Турпотенциал Аджарии был представлен на выставке сельского туризма в Италии

Посетители могли ознакомиться с грузинским фольклором с помощью ансамбля "Студия Джорджия" 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T17:14+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. С туристическими продуктами и сервисами Аджарии ознакомились гости и посетители международной выставки сельского туризма в итальянском Бергамо, сообщает пресс-служба Департамента курортов и туризма Аджарии. У грузинского стенда гости выставки могли попробовать чурчхелу, сухофрукты, сыр, также продегустировать грузинское вино. Посетители могли ознакомиться с грузинским фольклором с помощью ансамбля "Студия Джорджия". Ансамбль функционирует в Италии и укомплектован грузинскими эмигрантами. Тематикой выставки в основном были экологические и сельские туристические продукты. Аджария начала готовиться к морскому туристическому сезону >>В выставке приняли участие отдельные регионы Италии, также разные европейские страны и Ассоциация сельского туризма Европы, членом которой является Аджария. Департамент курортов и туризма Аджарии продолжит популяризацию региона до конца этого года. К этому времени регион уже был представлен на важных турвыставках в 20 странах мира. Среди них Берлин, Израиль, Мадрид, Милан и другие европейские страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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