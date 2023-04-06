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Турпотенциал Аджарии был представлен на выставке сельского туризма в Италии
Турпотенциал Аджарии был представлен на выставке сельского туризма в Италии
Посетители могли ознакомиться с грузинским фольклором с помощью ансамбля "Студия Джорджия" 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T17:14+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. С туристическими продуктами и сервисами Аджарии ознакомились гости и посетители международной выставки сельского туризма в итальянском Бергамо, сообщает пресс-служба Департамента курортов и туризма Аджарии. У грузинского стенда гости выставки могли попробовать чурчхелу, сухофрукты, сыр, также продегустировать грузинское вино. Посетители могли ознакомиться с грузинским фольклором с помощью ансамбля "Студия Джорджия". Ансамбль функционирует в Италии и укомплектован грузинскими эмигрантами. Тематикой выставки в основном были экологические и сельские туристические продукты. Аджария начала готовиться к морскому туристическому сезону >>В выставке приняли участие отдельные регионы Италии, также разные европейские страны и Ассоциация сельского туризма Европы, членом которой является Аджария. Департамент курортов и туризма Аджарии продолжит популяризацию региона до конца этого года. К этому времени регион уже был представлен на важных турвыставках в 20 странах мира. Среди них Берлин, Израиль, Мадрид, Милан и другие европейские страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, культура, новости, аджария, италия
грузия, туризм, культура, новости, аджария, италия
Турпотенциал Аджарии был представлен на выставке сельского туризма в Италии
17:14 06.04.2023 (обновлено: 17:18 06.04.2023)
Посетители могли ознакомиться с грузинским фольклором с помощью ансамбля "Студия Джорджия"
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. С туристическими продуктами и сервисами Аджарии ознакомились гости и посетители международной выставки сельского туризма в итальянском Бергамо, сообщает пресс-служба Департамента курортов и туризма Аджарии.
У грузинского стенда гости выставки могли попробовать чурчхелу, сухофрукты, сыр, также продегустировать грузинское вино. Посетители могли ознакомиться с грузинским фольклором с помощью ансамбля "Студия Джорджия". Ансамбль функционирует в Италии и укомплектован грузинскими эмигрантами.
Тематикой выставки в основном были экологические и сельские туристические продукты.
В выставке приняли участие отдельные регионы Италии, также разные европейские страны и Ассоциация сельского туризма Европы, членом которой является Аджария.
Департамент курортов и туризма Аджарии продолжит популяризацию региона до конца этого года. К этому времени регион уже был представлен на важных турвыставках в 20 странах мира. Среди них Берлин, Израиль, Мадрид, Милан и другие европейские страны.