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Женевские переговоры – итоги очередного раунда
Женевские переговоры – итоги очередного раунда
Предыдущий, 56-й раунд Женевских переговоров состоялся 5 октября 2022 года 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T15:32+0400
2023-04-06T15:32+0400
2023-04-06T15:32+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. События в сфере безопасности и гуманитарной помощи обсудили участники очередного, 57-го по счету, раунда международных Женевских переговоров, который состоялся 5 апреля. В международных женевских переговорах принимают участие представители Грузии, России, де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона, а также представители США, ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Глава МИД Грузии рассказал об отношениях с Россией>>"В условиях крайне сложной геополитической обстановки участники подтвердили свою приверженность процессу и заинтересованность в обеспечении непрерывности международных Женевских переговоров как единственной платформы, на которой рассматриваются последствия конфликта", – говорится в сообщении сопредседателей переговоров. Как отмечено в сообщении, сопредседатели и участники подчеркнули ключевую роль переговоров как платформы для диалога во благо безопасности и стабильности, а также благополучия людей, пострадавших от конфликта.К сожалению, вопрос о вынуждено перемещенных лицах и беженцах также не удалось охватить полностью, так как некоторые из участников покинули переговоры в знак протеста, отметили сопредседатели в сообщении. Сопредседатели проинформировали участников о своем намерении провести следующий раунд переговоров в середине июля 2023 года и ожидают подтверждения от всех участников. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, грузия, обсе, женевские переговоры
новости, политика, грузия, обсе, женевские переговоры
Женевские переговоры – итоги очередного раунда
Предыдущий, 56-й раунд Женевских переговоров состоялся 5 октября 2022 года
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. События в сфере безопасности и гуманитарной помощи обсудили участники очередного, 57-го по счету, раунда международных Женевских переговоров, который состоялся 5 апреля.
В международных женевских переговорах принимают участие представители Грузии, России, де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона, а также представители США, ООН, Евросоюза и ОБСЕ.
"В условиях крайне сложной геополитической обстановки участники подтвердили свою приверженность процессу и заинтересованность в обеспечении непрерывности международных Женевских переговоров как единственной платформы, на которой рассматриваются последствия конфликта", – говорится в сообщении
сопредседателей переговоров.
Как отмечено в сообщении, сопредседатели и участники подчеркнули ключевую роль переговоров как платформы для диалога во благо безопасности и стабильности, а также благополучия людей, пострадавших от конфликта.
"После интенсивных обменов мнениями о неприменении силы и международных мерах безопасности участники не смогли прийти к общему пониманию по этому ключевому пункту повестки дня", – говорится в сообщении.
К сожалению, вопрос о вынуждено перемещенных лицах и беженцах также не удалось охватить полностью, так как некоторые из участников покинули переговоры в знак протеста, отметили сопредседатели в сообщении.
Сопредседатели проинформировали участников о своем намерении провести следующий раунд переговоров в середине июля 2023 года и ожидают подтверждения от всех участников.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.