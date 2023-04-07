https://sputnik-georgia.ru/20230407/rossii-est-kuda-eksportirovat-svoe-zerno-vne-produktovoy-sdelki--lavrov-276532855.html

России есть куда экспортировать свое зерно вне продуктовой сделки – Лавров

России есть куда экспортировать свое зерно вне продуктовой сделки – Лавров

Россия может работать по экспорту зерна вне продуктовой сделки, через Турцию и Катар, сообщил глава МИД 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T17:13+0400

2023-04-07T17:13+0400

2023-04-07T17:13+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Россия сможет и без Запада экспортировать свое зерно, если они не будут выполнять обе части зерновой сделки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает РИА Новости.МИД России 14 марта объявил о продлении "зерновой сделки" на 60 дней на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.Как помочь мелькомбинатам в Грузии заработать – новая инициатива мукомолов>>Министр иностранных дел России констатировал, что российская часть соглашения не выполняется, несмотря на призывы Турции и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. По словам Лаврова, Запад создает новые сложности как для финансирования, так и для логистики и страхования экспорта.Глава МИД отметил, что российский экспорт в нуждающиеся страны не пострадает.Комментируя решение российских властей продлить сделку не на 120, а на 60 дней, министр отметил, что это было сознательное обострение."Не обнаружив никаких признаков того, что кто-то эти вопросы может реально решить, устав взывать к совести тех, от кого это зависит, ну мы, да, пошли на небольшое обострение и предложили продлить эту сделку только на 60 дней, исходя из того, что если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы тогда будем думать, нужна ли эта сделка", – заключил глава МИД.Россия снизит экспортные пошлины на пшеницу>>Так называемую зерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля минувшего года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений – Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, новости, в мире, украина, сергей лавров, мид россии