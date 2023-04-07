https://sputnik-georgia.ru/20230407/sanktsiyami-menya-ne-napugat--kaladze-276529713.html

Каладзе заявил, что санкциями его не напугать

Каладзе заявил, что санкциями его не напугать

Оппозиция не исключает, что санкционный список Госдепа США, в который попали четверо грузинских судей, может расшириться 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T16:11+0400

2023-04-07T16:11+0400

2023-04-07T17:15+0400

санкции сша против судей грузии

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что его не напугать санкциями. Накануне США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. Представители ряда оппозиционных партий Грузии не исключают, что список лиц, которые попадут под санкции, может расшириться. Как отметил мэр, у него была беззаботная жизнь в одном из лучших городов Европы, но он принял данное решение из-за любви к родине и из-за ситуации в стране. Каха Каладзе - в прошлом профессиональный футболист. Он играл за сборную Грузии, клубы "Динамо" Тбилиси и Киева. В 2001 года Каладзе перешел в итальянский клуб "Милан", превратившись в самого дорогого грузинского футболиста.Параллельно футбольной карьере Каладзе занялся бизнесом. В 2007 году он основал инвестиционную группу "Кала капитал", а в 2008 стал членом попечительского совета грузинского "Прогресс банка". В том же году у него появился благотворительный фонд "Кала Фонд".Футболист, политик, миллионер: биография Кахи Каладзе>>В 2010 году Каладзе перешел из "Милана" в другой итальянский футбольный клуб "Дженоа", где играл вплоть до завершения карьеры в 2012 году.В 2011 году Каладзе занялся политикой. Он стал членом партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основанной грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили. В 2012 году Каладзе стал депутатом парламента Грузии. В тот же год он занял пост министра энергетики страны.С 2017 года уже дважды Каладзе был избран мэром Тбилиси.Судьи, попавшие под санкцииГрузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия. "Ответов нет" – депутат от "Грузинской мечты" недоволен разъяснениями посла США>>Леван Мурусидзе – самый скандально известный судья Грузии из-за приговоров по резонансным делам при президентстве Михаила Саакашвили. При власти "Грузинской мечты" Леван Мурусидзе получил бессрочное назначение на пост судьи. Оппозиция и НПО утверждают, что он управляет "судебным кланом", который якобы выполняет задания правящей партии. Михаила Чинчаладзе оппозиция не раз обвиняла его в посредничестве между судом и другими ветвями власти. Осужденный бывший замглавы СГБ Грузии Сосо Гогашвили назвал Чинчаладзе заказчиком давления на судей со стороны СГБ по конкретным делам. Валериан Церцвадзе, будучи главой Тбилисского апелляционного суда, был связан с историей, поставившей под сомнение беспристрастность суда в тяжбе между двумя частными компаниями iTechnic и iPlus. Родственники судьи оказались владельцами компании iTechnic, в пользу которой завершилась тяжба. Ираклия Шенгелия оппозиция обвинила в непотизме. Основанием стало то, что супруга, сестра и племянница Шенгелия начали работать в судебной системе после его назначения. Кроме того, Шенгелия, будучи членом Высшего совета юстиции, проголосовал за назначение своего зятя судьей Верховного суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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санкции сша против судей грузии, грузия, политика, новости, каха каладзе, тбилиси