https://sputnik-georgia.ru/20230407/otvetov-net--deputat-ot-gruzinskoy-mechty-nedovolen-razyasneniyami-posla-ssha-276527620.html

"Ответов нет" – депутат от "Грузинской мечты" недоволен разъяснениями посла США

"Ответов нет" – депутат от "Грузинской мечты" недоволен разъяснениями посла США

Посол США заявила, что есть доказательства против судей, попавших под санкции, но какие именно не сообщила 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T15:05+0400

2023-04-07T15:05+0400

2023-04-07T17:12+0400

санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Посол США в Грузии Келии Дегнан пытается обойти стороной вопросы об основаниях для введения санкций против четверых грузинских судей, у нее нет ответов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Накануне американский дипломат заявила, что у США есть достоверные доказательства злоупотребления полномочиями со стороны судьей, попавших под санкции, и этих доказательств по закону США достаточно. Решение основано на информации и утверждениях, которые давно находятся в открытом доступе, отметила посол. Посол США назвала причину введения санкций против судей в Грузии>>Между тем Сарджвеладзе считает, что решение Госдепа США породило много вопросов и очень важно, чтобы все было обоснованно и аргументировано. "Я наблюдал за пояснениями посла. Думаю, у нее тоже нет ответа, и поэтому ей и пришлось дать такой ответ, какой она дала. Она пыталась обойти стороной эти ответы, иногда говорилось, что были достоверные источники, а иногда – что открытые", – заявил Сарджвеладзе в эфире "Имеди LIVE". На самом деле в аргументах нет ничего, кроме воды, отметил политик. Депутат решил воздержаться от выражения личной симпатии или антипатии к какому-либо судье, поскольку, как отметил Сарджвеладзе, это неправильно со стороны политиков, и нанесет ущерб принципу независимости судебной власти. "Когда есть подобное обвинение против представителей судебной власти Грузии, независимой страны, нельзя слепо доверять ему только потому, что это сказал авторитетный для меня человек или государственный департамент государства, которое является нашим стратегическим партнером", – отметил он. Глава СГБ Грузии: причиной санкций может быть недопуск в страну гражданина США>>США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия. Судьи попавшие под санкции Леван Мурусидзе – самый скандально известный судья Грузии из-за приговоров по резонансным делам при президентстве Михаила Саакашвили. При власти "Грузинской мечты" Леван Мурусидзе получил бессрочное назначение на пост судьи. Оппозиция и НПО утверждают, что он управляет "судебным кланом", который якобы выполняет задания правящей партии.Михаила Чинчаладзе оппозиция не раз обвиняла его в посредничестве между судом и другими ветвями власти. Осужденный бывший замглавы СГБ Грузии Сосо Гогашвили назвал Чинчаладзе заказчиком давления на судей со стороны СГБ по конкретным делам.Пик цинизма: "Сила народа" о санкциях США для грузинских судей >>Валериан Церцвадзе, будучи главой Тбилисского апелляционного суда, был связан с историей, поставившей под сомнение беспристрастность суда в тяжбе между двумя частными компаниями iTechnic и iPlus. Родственники судьи оказались владельцами компании iTechnic, в пользу которой завершилась тяжба.Ираклия Шенгелия оппозиция обвинила в непотизме. основанием стало то, что супруга, сестра и племянница Шенгелия начали работать в судебной системе после его назначения. Кроме того, Шенгелия, будучи членом Высшего совета юстиции, проголосовал за назначение своего зятя судьей Верховного суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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санкции сша против судей грузии, политика, грузия, новости