https://sputnik-georgia.ru/20230407/territoriya-samogo-starinnogo-zapovednika-na-kavkaze---lagodekhi-stala-interesnee-276523915.html

Территория самого старинного заповедника на Кавказе - Лагодехи стала интереснее

Территория самого старинного заповедника на Кавказе - Лагодехи стала интереснее

Лагодехский заповедник – это самый старинный и большой заповедник Грузии, основанный еще в 1912 году 07.04.2023, Sputnik Грузия

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2023-04-07T13:10+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Экологическая тропа образовательного назначения обустроена в заповеднике Лагодехи (Кахети), сообщили в Агентстве охраняемых территорий Грузии.Длина тропы – 1 километр, пройти ее можно приблизительно за 40-60 минут. На тропе, отмеченной специальными указателями, можно встретить информацию о животных и растениях, обитающих на территории заповедника. Для детей подготовлено 12 активностей, в том числе приключенческие и образовательные."Очень важно продвигать экотуризм наряду с охраной окружающей среды и сохранением биоразнообразия. Такие проекты помогут повысить осведомленность молодежи о том, как беречь природу и беречь лес", – заявил заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Юрий Нозадзе. Кроме того, это способствует получению прибыли среди местных жителей, отметил замминистра. В Грузии появится питомник кавказских оленей>>Лагодехский заповедник – это самый старый заповедник на Кавказе, основанный еще в 1912 году. При этом он является самым большим из охраняемых территорий Грузии.Заповедник расположен на южных склонах восточной части Главного Кавказского хребта близ города Лагодехи (регион Кахети), на территории более 24 гектаров.Здесь можно увидеть почти 2/3 распространенных в Грузии растений – более 1 100 видов.Заповедник включен в число памятников природы мирового значения ЮНЕСКО.Тропа была обустроена в рамках проекта "Новая жизнь тропинкам Лагодехи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, лагодехи, агентство охраняемых территорий, туризм