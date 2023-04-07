https://sputnik-georgia.ru/20230407/vitse-premer-gruzii-o-roli-biznesa-v-ukreplenii-torgovykh-svyazey-s-armeniey-276542460.html

Вице-премьер Грузии о роли бизнеса в укреплении торговых связей с Арменией

Вице-премьер Грузии о роли бизнеса в укреплении торговых связей с Арменией

За последние годы товарооборот между Грузией и Арменией значительно увеличился, заявил вице-премьер 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T22:16+0400

2023-04-07T22:16+0400

2023-04-07T22:16+0400

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армения

леван давиташвили

грузино-армянские отношения

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Для развития торговых отношений между Грузией и Арменией важно наличие тесной связи и между частными секторами двух стран, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, принявший участие в грузино-армянском бизнес-форуме. В бизнес-форуме приняли участие около 450 предпринимателей из Грузии и Армении, представляющих такие отрасли, как сельское хозяйство, строительство, розничная торговля, туризм, информационные технологии, логистика и др. По словам министра, Грузия надеется сохранить тенденцию роста экспорта в Армению. "За последние годы товарооборот между Грузией и Арменией значительно увеличился. Экспорт из Грузии в Армению в этом году уже составляет 133 миллиона долларов. Мы ожидаем, что тенденция роста сохранится в течение года", – сказал Давиташвили. Давиташвили вместе с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Гнелом Саносяном выступил с докладом перед представителями деловых кругов двух стран. Вице-премьер подчеркнул тот факт, что динамика визитов на высоком уровне между Грузией и Арменией значительно возросла, что поспособствовало дальнейшему развитию отношений между странами, в том числе на уровне частного сектора. "Мы придаем важное значение политике превращения Грузии в региональный хаб и привлечения инвестиций в страну. Сегодня наша цель – показать миру, что Грузия является надежным, конкурентоспособным и эффективным партнером с точки зрения ведения бизнеса", – сказал Давиташвили. По его словам, тенденции улучшения прямых иностранных инвестиций ясно указывают на доверие инвесторов и позитивные ожидания в отношении деловой среды в Грузии. Кроме того, состоялась очная встреча между Давиташвили и Гнелом Саносяном, в ходе которой они обсудили углубление двусторонних торгово-экономических отношений, в том числе двустороннюю торговлю, энергетику, транспорт, логистику, туризм и другие приоритетные направления. На встрече Давиташвили пригласил армянскую сторону на четвертый Международный форум "Шелкового пути", который планируется провести 26-27 октября в Тбилиси и призван обеспечить площадку для диалога на высоком уровне между правительством и бизнес-кругами. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. Торговый оборот между странами за январь-февраль 2023 года составил почти 203,2 миллиона долларов, что на 92,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. А экспорт грузинской продукции в Армению за три месяца с начало года увеличился на 191,7% и составил более 133 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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