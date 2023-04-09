https://sputnik-georgia.ru/20230409/rekonstruktsiya-podstantsii-gardabani-500-uluchshit-energosnabzhenie-gruzii-276584378.html

Реконструкция подстанции "Гардабани-500" улучшит энергоснабжение Грузии

Реконструкция подстанции "Гардабани-500" улучшит энергоснабжение Грузии

Проект, бюджет которого составил около 20 миллионов лари, повысит надежность синхронной работы с Азербайджаном, заявил замминистра 09.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-09T22:49+0400

2023-04-09T22:49+0400

2023-04-09T23:08+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр – Sputnik. "Гардабани-500" является ключевой подстанцией для энергоснабжения Грузии, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития. По информации ведомства, в зимний период, когда выработка ГЭС Грузии снижается, подстанция обеспечивает 60-70% потребления электроэнергии в энергосистеме Грузии за счет теплостанций и транзитных линий электропередач. По словам замглавы Минэкономики Ромео Микаутадзе, проведение масштабных работ на подстанции способствовало увеличению ее пропускной способности. По его словам, реализация проекта, бюджет которого составил около 20 миллионов лари, поможет повысить надежность синхронной работы с Азербайджаном. Более того, замминистра отметил, что завершение проекта, особенно в зимний период, значительно повысит стабильность электроснабжения страны. В конце 2022 года проведена полная реконструкция подстанции "Гардабани-500" – обустроены новые ячейки 330 и 220 кВ, введен в эксплуатацию второй автотрансформатор 400 МВА/330кВ. Алиев: Тбилиси и Баку укрепляют сотрудничество в транзите энергоресурсов в Европу >>Работы велись в рамках замены одноцепных линий электропередачи Гардабани мощностью 330 киловатт на двухцепные, согласно десятилетнему плану развития сети передач Грузии. ЛЭП "Гардабани" является линией электропередачи напряжением 330 кВ, связывающей энергосистемы Грузии и Азербайджана. Она введена в эксплуатацию в 1958 году и связывает между собой подстанции "Гардабани-500" и "Агстафа" (Азербайджан). Энергетика в приоритете Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тыс. мегаватт в течение следующих трех лет. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. Грузинская энергетика: есть ли свет в конце тоннеля? >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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