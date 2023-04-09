https://sputnik-georgia.ru/20230409/tbilisi-jazz-festival-soberet-izvestnykh-artistov-iz-raznykh-stran--programma-276522891.html
Tbilisi Jazz Festival соберет известных артистов из разных стран – программа
Tbilisi Jazz Festival соберет известных артистов из разных стран – программа
Мероприятие будет проходить с 9 по 11 мая в Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace 09.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-09T12:32+0400
2023-04-09T12:32+0400
2023-04-09T12:32+0400
tbilisi jazz festival
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Двадцать шестой по счету Тбилисский международный фестиваль джазовой музыки (Tbilisi Jazz Festival) соберет в столице всемирно известных артистов с 9 по 11 мая, говорится в сообщении организаторов. Концертные выступления пройдут в Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace. В первый день фестиваля состоится концерт грузинского музыканта Луки Топурия вместе со своим бендом. В этот же вечер перед грузинским слушателем выступит JAZZ/TAKES SUPERGROUP с участием легендарных музыкантов: датский джазовый пианист Нильс Лан Доки, американский джазовый пианист Билл Эванс, американский басист Феликс Пасториус, американский джазовый барабанщик Харви Мейсон. Известный французский диджей Боб Синклер выступит в Тбилиси>>На следующий день, 10 мая, выступит чешский музыкант Мартин Кратохвил вместе с группой Jazz Q. Также состоится концерт итальянского композитора, пианиста Стефано Боллани, которого называют гениальным. В заключительный вечер анонсируются концерты итальянского бенда Motel Kaiju, а также легендарного американского бас-гитариста и композитора Стэнли Кларка. Впервые джазовый фестиваль в Тбилиси провели еще в 1978 году. Традицию в 1998 году возобновила компания Eastern Promotions, которую основали четверо друзей-энтузиастов. Благодаря ей в грузинской столице выступили глыбы джазовой музыки со всего мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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tbilisi jazz festival, культура, грузия, новости, тбилиси
tbilisi jazz festival, культура, грузия, новости, тбилиси
Tbilisi Jazz Festival соберет известных артистов из разных стран – программа
Мероприятие будет проходить с 9 по 11 мая в Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Двадцать шестой по счету Тбилисский международный фестиваль джазовой музыки (Tbilisi Jazz Festival) соберет в столице всемирно известных артистов с 9 по 11 мая, говорится в сообщении организаторов.
Концертные выступления пройдут в Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace.
В первый день фестиваля состоится концерт грузинского музыканта Луки Топурия вместе со своим бендом. В этот же вечер перед грузинским слушателем выступит JAZZ/TAKES SUPERGROUP с участием легендарных музыкантов: датский джазовый пианист Нильс Лан Доки, американский джазовый пианист Билл Эванс, американский басист Феликс Пасториус, американский джазовый барабанщик Харви Мейсон.
На следующий день, 10 мая, выступит чешский музыкант Мартин Кратохвил вместе с группой Jazz Q. Также состоится концерт итальянского композитора, пианиста Стефано Боллани, которого называют гениальным.
В заключительный вечер анонсируются концерты итальянского бенда Motel Kaiju, а также легендарного американского бас-гитариста и композитора Стэнли Кларка.
Впервые джазовый фестиваль в Тбилиси провели еще в 1978 году. Традицию в 1998 году возобновила компания Eastern Promotions, которую основали четверо друзей-энтузиастов. Благодаря ей в грузинской столице выступили глыбы джазовой музыки со всего мира.