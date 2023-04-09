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https://sputnik-georgia.ru/20230409/tbilisi-jazz-festival-soberet-izvestnykh-artistov-iz-raznykh-stran--programma-276522891.html
Tbilisi Jazz Festival соберет известных артистов из разных стран – программа
Tbilisi Jazz Festival соберет известных артистов из разных стран – программа
Мероприятие будет проходить с 9 по 11 мая в Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace 09.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-09T12:32+0400
2023-04-09T12:32+0400
tbilisi jazz festival
культура
грузия
новости
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Двадцать шестой по счету Тбилисский международный фестиваль джазовой музыки (Tbilisi Jazz Festival) соберет в столице всемирно известных артистов с 9 по 11 мая, говорится в сообщении организаторов. Концертные выступления пройдут в Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace. В первый день фестиваля состоится концерт грузинского музыканта Луки Топурия вместе со своим бендом. В этот же вечер перед грузинским слушателем выступит JAZZ/TAKES SUPERGROUP с участием легендарных музыкантов: датский джазовый пианист Нильс Лан Доки, американский джазовый пианист Билл Эванс, американский басист Феликс Пасториус, американский джазовый барабанщик Харви Мейсон. Известный французский диджей Боб Синклер выступит в Тбилиси&gt;&gt;На следующий день, 10 мая, выступит чешский музыкант Мартин Кратохвил вместе с группой Jazz Q. Также состоится концерт итальянского композитора, пианиста Стефано Боллани, которого называют гениальным. В заключительный вечер анонсируются концерты итальянского бенда Motel Kaiju, а также легендарного американского бас-гитариста и композитора Стэнли Кларка. Впервые джазовый фестиваль в Тбилиси провели еще в 1978 году. Традицию в 1998 году возобновила компания Eastern Promotions, которую основали четверо друзей-энтузиастов. Благодаря ей в грузинской столице выступили глыбы джазовой музыки со всего мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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tbilisi jazz festival, культура, грузия, новости, тбилиси
tbilisi jazz festival, культура, грузия, новости, тбилиси

Tbilisi Jazz Festival соберет известных артистов из разных стран – программа

12:32 09.04.2023
© Tbilisi Jazz Festival / George NakashdzeГитарист Пэт Мэтини на Тбилисском фестивале джаз-музыки
Гитарист Пэт Мэтини на Тбилисском фестивале джаз-музыки - Sputnik Грузия, 1920, 09.04.2023
© Tbilisi Jazz Festival / George Nakashdze
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Мероприятие будет проходить с 9 по 11 мая в Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Двадцать шестой по счету Тбилисский международный фестиваль джазовой музыки (Tbilisi Jazz Festival) соберет в столице всемирно известных артистов с 9 по 11 мая, говорится в сообщении организаторов.
Концертные выступления пройдут в Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace.
В первый день фестиваля состоится концерт грузинского музыканта Луки Топурия вместе со своим бендом. В этот же вечер перед грузинским слушателем выступит JAZZ/TAKES SUPERGROUP с участием легендарных музыкантов: датский джазовый пианист Нильс Лан Доки, американский джазовый пианист Билл Эванс, американский басист Феликс Пасториус, американский джазовый барабанщик Харви Мейсон.
Известный французский диджей Боб Синклер выступит в Тбилиси>>
На следующий день, 10 мая, выступит чешский музыкант Мартин Кратохвил вместе с группой Jazz Q. Также состоится концерт итальянского композитора, пианиста Стефано Боллани, которого называют гениальным.
В заключительный вечер анонсируются концерты итальянского бенда Motel Kaiju, а также легендарного американского бас-гитариста и композитора Стэнли Кларка.
Впервые джазовый фестиваль в Тбилиси провели еще в 1978 году. Традицию в 1998 году возобновила компания Eastern Promotions, которую основали четверо друзей-энтузиастов. Благодаря ей в грузинской столице выступили глыбы джазовой музыки со всего мира.
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