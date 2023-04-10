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Бизнес-ассоциация Грузии обсудила перспективы занятости соцнезащищенных граждан
Бизнес-ассоциация Грузии обсудила перспективы занятости соцнезащищенных граждан
Согласно последнему исследованию индекса, нехватка кадров является одной из основных проблем бизнес-сектора 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T22:03+0400
2023-04-10T22:03+0400
2023-04-10T22:03+0400
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бизнес-ассоциация грузии
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Возможность трудоустройства граждан со статусом социально незащищенных очень важна в условиях нехватки рабочей силы на рынке труда Грузии, заявил исполнительный директор Бизнес-ассоциации Грузии Леван Вепхвадзе. Текущие вызовы рынка труда, активизация пассивной рабочей силы и прямая коммуникация бизнеса с потенциальной рабочей силой стали основными вопросами встречи представителей БАГ и Государственного агентства содействия занятости. В рамках встречи директор Агентства занятости Нино Велтаури ознакомила представителей компаний-членов БАГ с деятельностью и существующими услугами агентства. Разговор коснулся как трудоустройства и повышения квалификации, так и имеющихся возможностей в этом направлении. Особое внимание было уделено вопросам трудоустройства социально незащищенных слоев населения. Велтаури подробно проинформировала представителей компаний-членов ассоциации о четырехлетнем плане по активизации социально незащищенных людей на рынке труда и связанными с этим вопросами. Встреча прошла в режиме вопросов-ответов и дискуссии, в рамках которой представители компаний-членов БАГ рассказали о проблемах в сфере трудоустройства и подбора персонала. Бизнес-ассоциация оценила деловой климат в Грузии >>Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 600 малых, средних и крупных компаний, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций, а также крупные сети супермаркетов. Согласно последнему исследованию индекса БАГ, нехватка кадров является одной из основных проблем бизнес-сектора. Бизнес-ассоциация Грузии назвала основные вызовы для предпринимателей страны >>Госпрограмма трудоустройства неимущих стартовала в Грузии 1 марта 2022 года. Участвовать в ней могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь. В 2022 году при поддержке Агентства на открытом рынке труда было трудоустроено более 12 тысяч соискателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, бизнес-ассоциация грузии, безработица
грузия, экономика, новости, бизнес-ассоциация грузии, безработица
Бизнес-ассоциация Грузии обсудила перспективы занятости соцнезащищенных граждан
Согласно последнему исследованию индекса, нехватка кадров является одной из основных проблем бизнес-сектора
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Возможность трудоустройства граждан со статусом социально незащищенных очень важна в условиях нехватки рабочей силы на рынке труда Грузии, заявил исполнительный директор Бизнес-ассоциации Грузии Леван Вепхвадзе.
Текущие вызовы рынка труда, активизация пассивной рабочей силы и прямая коммуникация бизнеса с потенциальной рабочей силой стали основными вопросами встречи представителей БАГ и Государственного агентства содействия занятости.
"Мы рады, что представители Государственного агентства занятости подробно представили свои сервисы бизнес-сектору, особенно было интересно узнать о возможностях трудоустройства для социально незащищенных слоев населения", – сказал Вепхвадзе.
В рамках встречи директор Агентства занятости Нино Велтаури ознакомила представителей компаний-членов БАГ с деятельностью и существующими услугами агентства. Разговор коснулся как трудоустройства и повышения квалификации, так и имеющихся возможностей в этом направлении.
Особое внимание было уделено вопросам трудоустройства социально незащищенных слоев населения. Велтаури подробно проинформировала представителей компаний-членов ассоциации о четырехлетнем плане по активизации социально незащищенных людей на рынке труда и связанными с этим вопросами.
Встреча прошла в режиме вопросов-ответов и дискуссии, в рамках которой представители компаний-членов БАГ рассказали о проблемах в сфере трудоустройства и подбора персонала.
Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 600 малых, средних и крупных компаний, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций, а также крупные сети супермаркетов.
Согласно последнему исследованию индекса БАГ, нехватка кадров является одной из основных проблем бизнес-сектора.
Госпрограмма трудоустройства неимущих стартовала в Грузии 1 марта 2022 года. Участвовать в ней могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь.
В 2022 году при поддержке Агентства на открытом рынке труда было трудоустроено более 12 тысяч соискателей.